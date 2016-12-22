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На трассе Ижевск-Игра ограничено движение грузового транспорта

22 декабря
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Wgdknzywlsk На трассе Ижевск-Игра ограничено движение грузового транспорта

Движение общественного и грузового транспорта по Якшур-Бодьинскому тракту ограничено. Об этом ИА «Удмуртия» рассказал начальник 1-го отдела Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

«Ограничено движение в сторону Бодьи, уже начиная со стационарного поста для грузового транспорта, общественного транспорта и перевозящего опасные грузы, потому что в районе Бодьи, ближе к Игре есть проблемные подъемы», — рассказал Вениамин Вычужанин.

На месте работают сотрудники ДПС и дорожная техника. По его словам, затора нет, хотя скорость легковых машин снижена. В нормальном ритме движение восстановится сразу после ликвидации проблемных мест.

«Фуры на подъем не могут подняться», — пояснил Вениамин Вычужанин.

Информации по заторам на Воткинском и Сарапульском трактах пока нет, сотрудники ГИБДД призывают жителей Удмуртии сообщать о проблемах на трассах.

Фото: vk.com (Эдуард Карипов)

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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