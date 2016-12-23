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На телеканале «Культура» покажут передачу про Сарапул

23 декабря
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890543 kultura На телеканале «Культура» покажут передачу про Сарапул

23 декабря в 14.00 часов на федеральном телеканале «Культура» выйдет очередной выпуск передачи «Письма из провинции». Передача будет посвящена Сарапулу, его уникальной истории и выдающимся личностям, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

В съемках передачи о Сарапуле, которая выйдет впервые на телеканале «Культура», активное участие принимали сотрудники музея истории и культуры Среднего Прикамья. В эпизодах программы Валентина Конюхова, главный научный сотрудник художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина», расскажет об уроженке Сарапула, возлюбленной Эйнштейна, советской разведчице – Маргарите Воронцовой.

По сообщению анонса передачи на официальном сайте ТК «Культура», своими воспоминаниями и историями из жизни в эфире поделятся: узница концлагеря «Саласпилс» – Нина Сухоплюева; участники антитеррористической операции в средней школе № 12 – Владимир Орехов и Альберт Хакимов, а также создатели дома милосердия – Дмитрий и Ольга Курбатовы.

Съемки передачи об Удмуртии проходили этим летом. Изначально съемочная группа ГТРК «Санкт-Петербург» планировала показать родниковый край через судьбы ижевчан, сарапульцев и жителей близлежащих районов.

«Письма из провинции» – это цикл документально-публицистических фильмов о культурной жизни российской провинции, традициях и обычаях народов и людях, сохраняющих народную культуру. Основу каждой из программ составляют документы из семейных архивов, письма русских писателей и художников, дневники. Герои фильмов – жители глубинки, представители разных национальностей и рода занятий, по-настоящему влюбленные в свой край и в свое дело, творческие и одаренные люди, которыми всегда была богата наша страна.

Фото: heliograph.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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