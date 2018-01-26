– Минувший год в России был объявлен и Годом особо охраняемых природных территорий. Как исполняются законы, обеспечивающие их защиту, в Удмуртии?
– Обеспечение законности в деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – одна из первостепенных задач прокурорского надзора в экологической сфере. Этим вопросам была посвящена специальная коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая прошла в октябре 2017 года.
Во время проверки прокуратура республики установила, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (Минприроды УР) не в полном объёме принимает меры по определению, описанию и закреплению на местности границ земель указанной категории, осуществлению их охраны.
На территории республики находится 125 ООПТ регионального значения: 2 природных парка («Усть–Бельск» и «Шаркан»), 2 государственных ботанических заказника («Кокманский» и «Андреевский сосновый бор»), 11 государственных охотничьих заказников и 110 памятников природы. При этом землеустроительные работы проведены по природным паркам, государственным ботаническим и охотничьим заказникам и только по 14 памятникам природы. Сведения в государственный кадастр недвижимости об этих территориях внесены по ещё меньшему количеству объектов: по природным паркам, государственным ботаническим заказникам и лишь по двум государственным охотничьим заказникам и трём памятникам природы.
Это обстоятельство препятствует созданию охранных зон и установлению их границ, что не позволяет предотвратить неблагоприятное антропогенное воздействие на ООПТ.
Подавляющее большинство ООПТ расположено на землях лесного фонда. В нарушение закона лесохозяйственными регламентами лесничеств лесные участки в границах 11 государственных охотничьих заказников и ряда памятников природы отнесены к эксплуатационным лесам. В результате этого не представляется возможным обеспечить соблюдение режима особой охраны указанных территорий, установленных ограничений их использования в хозяйственной деятельности.
– Устраняются ли и как выявленные прокурорами нарушения?
– По заявлениям Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора Верховный суд республики 15 лесохозяйственных регламентов признал не действующими. На Министерство лесного хозяйства республики возложена обязанность принять новые нормативные правовые акты, исключающие из эксплуатационных лесов лесных участков в границах ООПТ. Судебные решения исполнены частично, работы по государственным охотничьим заказникам до настоящего времени не завершены.
В связи с этим прокурор республики в июле 2017 года на тот момент временно исполняющему обязанности Главы Удмуртии внёс представление об устранении нарушений законодательства.
По итогам его рассмотрения органы государственной власти организовали мероприятия по проведению землеустройства ООПТ регионального значения, установлению их охранных зон, соблюдению режима защитных лесов, в границах которых расположены государственные охотничьи заказники. Составлен соответствующий план действий (дорожная карта) с указанием сроков, исполнителей и объёма необходимых бюджетных средств. Результаты этой работы находятся на контроле прокуратуры республики.
Кроме того, прокуроры установили случаи ненадлежащего осуществления Минприроды Удмуртии полномочий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ регионального значения, в том числе в связи с размещением в их границах несанкционированных свалок.
Уделяется пристальное внимание и единственной на территории республики особо охраняемой территории федерального значения – национальному парку «Нечкинский». Выявленные нарушения в этой сфере повлекли необходимость прокурорского вмешательства.
Так, во исполнение решения Воткинского районного суда, принятого по заявлению Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора, на территории национального парка «Нечкинский» за счёт средств федерального бюджета завершены работы по таксации лесов. Руководство парка подготовило и направило в Минприроды России на согласование и утверждение лесохозяйственный регламент, проекты освоения и противопожарного обустройства лесов на этой территории.
– Как обстоят дела в сфере исполнения законов об охране воздуха и воды?
Проверками исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха выявлены факты функционирования ряда организаций без специальных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, непроведения производственного контроля, невнесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду. По требованиям прокуроров хозяйствующими субъектами нарушения устранены, виновные лица понесли административную и дисциплинарную ответственность.
Органы исполнительной власти республики не в полном объёме реализуют полномочия по формированию территориальной системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.
Остаются на нашем контроле вопросы снижения негативного воздействия на атмосферу выхлопных газов автотранспорта. Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике по представлению прокуратуры республики организовало работу по техническому оснащению подразделений ГИБДД специализированными техническими устройствами в целях определения уровня выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами.
В центре внимания прокуроров находятся и вопросы водопользования. По требованиям прокуроров хозяйствующие субъекты получили разрешительные документы, сокращено количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, возмещён причинённый окружающей среде ущерб.
Так, вследствие принятых Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой мер обеспечена надлежащая очистка металлургическим предприятием «Ижсталь» сточных вод, взыскан в полном объёме ущерб, причиненный реке Иж, в размере 1,5 млн. рублей, предприятие привлечено к административной ответственности.
После прокурорского вмешательства началось строительство очистных сооружений канализации в Можге и других населённых пунктах. Мерами прокурорского реагирования активизировали работу Минприроды УР по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Ижевского водохранилища и других водных объектов, обозначению их специальными информационными знаками за счет средств федерального бюджета.
Анализ состояния законности и практика прокурорского надзора свидетельствует о необходимости повышения эффективности управленческой и контрольной деятельности исполнительных органов власти в области воздействия производственных объектов на атмосферный воздух и водные ресурсы.
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