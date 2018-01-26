Спасти «зелёные лёгкие». Каждый день прокуроры Удмуртии борются за охрану лесов В зоне особого внимания прокуроров – вопросы исполнения лесного законодательства. И не случайно, ведь...

«Подводные субботники». Дайвер издал книгу об опыте подводной очистки водоёмов Книга «Дайверы ОСВОД Удмуртии в Год экологии», подготовленная недавно к изданию, рассказывает о деся...

Интервью по поводу. Прокурорский надзор. На страже права и природы Изо дня в день прокуроры борются за экологическую безопасность. То, что прокуроры осуществляют над...