За день до открытия Восьмой спецвыставки "Туризм. Спорт. Отдых" на площадке Турзавода встречают первых гостей. Сейчас свои экспозиции здесь выставляют все муниципальные образования Удмуртии, а также представители из Перми, Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Китая.
В ближайшие часы к ним присоединятся участники из Кировской, Оренбургской Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, а также из Пермского края, Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия и Мари Эл.
На правах рекламы
Фото: vk.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.