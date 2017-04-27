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На спецвыставке "Туризм. Спорт. Отдых" в Ижевске встречают первых гостей

27 апреля
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Qcm6sbwlavo На спецвыставке "Туризм. Спорт. Отдых" в Ижевске встречают первых гостей

За день до открытия Восьмой спецвыставки "Туризм. Спорт. Отдых" на площадке Турзавода встречают первых гостей. Сейчас свои экспозиции здесь выставляют все муниципальные образования Удмуртии, а также представители из Перми, Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Китая.

В ближайшие часы к ним присоединятся участники из Кировской, Оренбургской Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, а также из Пермского края, Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия и Мари Эл.

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Фото: vk.com

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