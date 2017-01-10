Похолодание, начавшееся накануне Рождества в Удмуртии, продолжится. По данным Удмуртского гидрометцентра, в воскресенье, 8 января, в республике ожидается переменная облачность.
Температура воздуха предстоящей ночью и утром -18...-23°С, по северу до - 31°С, завтра к вечеру понижение до -22...- 27°С, по северным районам до -32°С.
Ночью по южным и центральным районам пройдет небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Атмосферное давление составит 755 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха 85%.
Фото: ivteleradio.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.