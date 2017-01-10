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На севере Удмуртии столбик термометра опустится ниже -30 градусов

7 января
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7b34129474b741c2bb52f6cee2935396 На севере Удмуртии столбик термометра опустится ниже -30 градусов

Похолодание, начавшееся накануне Рождества в Удмуртии, продолжится. По данным Удмуртского гидрометцентра, в воскресенье, 8 января, в республике ожидается переменная облачность.

Температура воздуха предстоящей ночью и утром -18...-23°С, по северу до - 31°С, завтра к вечеру понижение до -22...- 27°С, по северным районам до -32°С.

Ночью по южным и центральным районам пройдет небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха 85%.

Фото: ivteleradio.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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