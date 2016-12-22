Сильные перепады температуры воздуха ожидаются на этой неделе в Удмуртии, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В ночь на вторник столбик термометра опустится до -30…-35, местами до -39 °С. В среду днем ожидается преимущественно ясная, сухая и морозная погода, температура воздуха существенно не изменится и составит -25…-30 °С.
В среду к Удмуртии подойдет скандинавский циклон: температура воздуха за сутки вырастет на 15-20 °С и вечером в среду составит -9…-14 °С. Ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 14 м/с, из-за которого ощущение холодов сохранится, а на дорогах снежные заносы и накат.
В четверг, 22 декабря, температура воздуха будет вновь понижаться: ночью и днем прогнозируется -19…-24 °С, ночью местами до -26 °С.
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