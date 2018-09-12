В частности, депутаты планируют во втором, окончательном, чтении рассмотреть законопроект «О внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части установления административной ответственности за нарушения требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, в части запрета размещения механических транспортных средств на отдельных территориях». Речь идёт о мерах наказания за парковку транспортного средства в неустановленных для этого местах: на озелененных территориях, пешеходных дорожках (не являющихся элементами дороги), детских игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения. При этом, предусматривается, что при уплате административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о его наложении, он может быть уплачен в размере половины суммы.
Также во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части установления административной ответственности за нарушение требований правил благоустройства территорий поселений, городских округов, касающихся размещения и эксплуатации информационных конструкций, не являющихся рекламными конструкциями». Он устанавливает административную ответственность за нарушение требований правил благоустройства территорий в части размещения и эксплуатации информационных конструкций, не являющихся рекламными.
Кроме того, в проекте повестки дня законопроект «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
Парламентарии также рассмотрят проекта закона «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Ожидается, что седьмая сессия Государственного Совета будет состоять из двух заседаний. О дате второго дня депутаты примут решение завтра. В проекте решения по данному вопросу указана дата 18 сентября.
Фото: to18.minjust.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.