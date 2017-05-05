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На сайте Ижевска идет голосование за лучшую концепцию набережной

5 мая
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Img23729458 На сайте Ижевска идет голосование за лучшую концепцию набережной

За лучшую концепцию благоустройства набережной в Ижевске можно проголосовать на сайте izh.ru, передает информационно-аналитическое управление администрации столицы Удмуртии.

Голосование проходит до 17 часов 11 мая. Подведут итоги голосования и определят победителя 11 мая в 18 часов.

Проголосовать можно здесь.

Напомним, в рамках приоритетного направления национального развития «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по инициативе министерства строительства и ЖКХ России, для создания благоустроенных общественных пространств в числе 40 российских городов был выбран и Ижевск.

Для создания благоустроенных общественных пространств в городах России, где летом 2018 года будет проводиться публичная трансляция матчей Чемпионата мира и сопутствующая культурно-событийная программа, был организован и проведен открытый национальный архитектурный конкурс на выбор наилучшей концепции благоустройства. В рамках конкурса для Ижевска по итогам заседания жюри, прошедшего 25 апреля, выбраны три лучшие концепции благоустройства территории набережной водохранилища, из которых методом рейтингового голосования необходимо определить победителя и двух призеров.

Фото: got-blogger.com

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