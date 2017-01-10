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На Рождество в Удмуртии похолодает

6 января
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4571335157 На Рождество в Удмуртии похолодает

По данным Удмуртского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 января в республике ожидается -13...-18°С, по северу Удмурти столбик термометра опустится до -27°С, завтра днем ожидается до -23°С.

По южным и центральным районам 7 января ожидается -13...-18°С, пройдет небольшой снег. Ветер северный 2-7 м/с.

Атмосферное давление 747 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха 91%.

Фото: infovoronezh.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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