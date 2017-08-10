В Ижевске на ремонт Дворца пионеров и благоустройство территории направлено свыше 16 млн рублей из различных источников, сообщает пресс-служба муниципалитета столицы Удмуртии.
Во Дворце полностью преобразится спортивный зал. На средства городского бюджета проведен ремонт пола, кровли, заменены окна. К учебным занятиям подготовлены все учебные кабинеты. При поддержке депутатов Городской думы города Ижевска, а также с помощью привлеченных внебюджетных средств приобрели новую мебель в учебные кабинеты и фойе, ноутбуки.
Благодаря частным инвесторам появились Монтессори-парк и учебная парикмахерская, переоборудованы гардероб и кафе. На внебюджетные средства современным оборудованием был доукомплектован медицинский кабинет. Кроме того, во Дворце детского (юношеского) творчества планируется создание современной студии видеозаписи и гримерок.
На средства застройщика, ведущего строительство жилого квартала «Ривьера-парк», рядом с Дворцом пионеров, идут работы по благоустройству территории вокруг него: укладка брусчатки перед главным входом, разбивка газонов, установка урн и скамеек, кронирование деревьев, установка современной системы наружного освещения.
Сегодня, 9 августа, на объекте побывал глава Ижевска Юрий Тюрин.
«Мы договорились с застройщиком, что завершение строительства первого жилого дома должно совпасть с завершением реконструкции территории вокруг Дворца. Здесь должна появиться замечательная зеленая зона, где большая концентрация детей и родителей. Я думаю, что после реконструкции территории вокруг Дворца детского (юношеского) творчества» появится еще одно знаковое место! - сказал Юрий Тюрин. - В этом году проводим благоустройство прилегающей территории, ремонт входной группы, в перспективе на 2-3 года - обустройство игровой и «патриотической» части сквера Дворца».
Фото: izh.ru
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