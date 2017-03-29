В Удмуртии готовятся к весеннему паводку. Во всех отрядах республиканской Поисково-спасательной службы проведена проверка готовности сил и средств к противопаводковым мероприятиям. А с этой недели на реках в Удмуртии начались взрывные работы. Эти меры позволят предотвратить ледяные заторы, а также защитить мосты и гидротехнические сооружения, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы УР.
Взрывные работы будут проводиться до 4 апреля. Проведут их спасатели в семи районах республики, наиболее подверженных паводку:
– Сюмсинский район - р. Кильмезь, р. Вала,
– Дебесский район - р. Чепца,
– Балезинский район - р. Чепца,
– Кезский район – р. Пызеп, р. Чепца,
– Игринский район – р. Ита,
– Воткинский район – р. Сива.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы УР
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