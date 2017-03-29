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На реках Удмуртии начались взрывные работы

29 марта
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Dsc 0022 На реках Удмуртии начались взрывные работы

В Удмуртии готовятся к весеннему паводку. Во всех отрядах республиканской Поисково-спасательной службы проведена проверка готовности сил и средств к противопаводковым мероприятиям. А с этой недели на реках в Удмуртии начались взрывные работы. Эти меры позволят предотвратить ледяные заторы, а также защитить мосты и гидротехнические сооружения, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы УР.

Взрывные работы будут проводиться до 4 апреля. Проведут их спасатели в семи районах республики, наиболее подверженных паводку:

– Сюмсинский район - р. Кильмезь, р. Вала,

– Дебесский район - р. Чепца,

– Балезинский район - р. Чепца,

– Кезский район – р. Пызеп, р. Чепца,

– Игринский район – р. Ита,

– Воткинский район – р. Сива.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы УР

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