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На работу на велосипеде. Ижевчан приглашают присоединится к Всероссийской акции

14 мая
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18 мая и 21 сентября в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Ее цель показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

5945241 На работу на велосипеде. Ижевчан приглашают присоединится к Всероссийской акции

Как рассказали в администрации Ижевска, акция «На работу на велосипеде» — это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Между тем подобные акции помогают людям изменить модель поведения, мотивирует использовать велосипед вместо автотранспорта, способствует пропаганде здорового образа жизни, а также привлекает внимание государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшения транспортной доступности.

В прошлом году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной Думы РФ, сотрудники профильных министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.

— В прошлом году участие в акции приняло более 500 ижевчан. Приглашаем жителей Ижевска присоединиться к Всероссийской акции и в этом году и 18 мая отправиться на работу или по своим делам именно на велосипеде, — говорится в обращении администрации города.

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.

Кстати

— 30— минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.

— Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по скорости передвижения как автомобили, так и общественный транспорт.

— Велосипед — самый экологичный вид транспорта.

— По данным ряда зарубежных исследований, велосипедисты являются выгодными клиентами для розничной торговли, сферы услуг и предприятий общественного питания.

Фото с сайта http://www.maybe.ru/

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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