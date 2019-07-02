С каждым годом растёт число людей, меняющих традиционные виды отдыха на занятия спортом. Растут в том числе ряды любителей боевых искусств. Удмуртия не исключение, здесь заниматься единоборствами – зрелищными и мужественными видами спорта – мечтают мальчишки практически с дошкольного возраста. Учитывая спрос и понимая значимость спорта в деле воспитания подрастающего поколения, Федерация панкратиона Удмуртии, которая, кстати, зарегистрирована лишь в 2018 году, всерьёз занялась созданием в столице региона новых борцовских залов.
Первый откроется уже в сентябре этого года в Союзном округе Устиновского района. Сегодня здесь полным ходом идут строительные работы. По словам Данила Кирикова, исполнительного директора Федерации панкратиона, подобных залов пока нет в Удмуртии, да и, пожалуй, во всём Приволжском федеральном округе.
В уникальном тренировочном зале начинающие спортсмены будут постигать азы боевых искусств, а опытные – оттачивать мастерство. Он позволит продуктивно и в более быстрые сроки воспитывать чемпионов по панкратиону и грепплингу. Хотя, естественно, это не единственная задача Федерации панкратиона:
– Гораздо важнее воспитать в юном спортсмене дух и характер, – говорит Данил Кириков. – Очень часто, позанимавшись буквально 2-3 месяца, ребёнок меняется кардинально. Он становится не только физически крепким и выносливым, но и приобретает уверенность в себе – качество, необходимое для успешной и полноценной жизни.
– И всё-таки, почему спортсмен, неважно, начинающий он или уже опытный, должен выбрать именно ваш зал?
– За счёт внедрения инновационных технологий мы в разы повысим качество и эффективность тренировочного процесса. Естественно, от конкуренции не уйти, но, уверен, мы всё равно будем на шаг впереди и будем задавать тон в развитии боевых искусств в Удмуртии. При этом наша федерация готова сотрудничать с клубами и другими федерациями республики, делиться с ними опытом, предоставлять площади для тренировок. Кроме того, у детей из малоимущих семей будет возможность заниматься бесплатно.
– Как правило, в борцовских залах преобладают синие и красные цвета. У вас же и стены, и маты белые. Это новые веяния?
– Синие и красные цвета присутствуют в борцовских залах с советских времён. Но это вовсе не значит, что зал не может быть другого цвета. Белый мы выбрали не случайно. Он ассоциируется с чистотой, это цвет начала, обновления, перехода на новый уровень. Во многих религиях белый – цвет просветления и духовности, высших знаний. Можно уловить связь этих смыслов со спортом. Тренируясь, совершенствуясь физически, человек совершенствуется духовно и нравственно. Обывателю может показаться, что спортсмену неважно, какие предметы его окружают, какой цвет имеют, например, стены и пол. Но это не так. Цвет влияет на эмоциональное состояние борца, значит, может косвенно повлиять и на его результат. Со временем мы оформим стены иллюстрациями. не важно — Очень часто в помещениях такого рода нет комнаты для родителей, ожидающих своих детей с тренировки.
— Мы учли этот момент и оборудуем для родителей место, где они будут ждать своих детей. Естественно, будут у нас и раздевалки, и душевые. — Строительство и оборудование спортобъектов требует немалых вложений. Федерация панкратиона самостоятельно оборудует борцовский зал?
— В зал вкладывается не только федерация, но и наши давние друзья и партнёры. Мы благодарны за помощь депутату Городской думы Ижевска, председателю Федерации панкратиона Удмуртии Бахрузу Гумбатову, который поддерживает не первый наш проект. Он понимает важность развития детского спорта и делает всё для того, чтобы заниматься мог любой ребёнок, независимо от того, в какой семье он растёт и воспитывается.
Есть мнение Бахруз Гумбатов, депутат Городской думы Ижевска по Союзному избирательному округу № 20.
– Очень важно и полезно развивать в человеке с малых лет привычку к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту, чтобы подрастающее поколение было здоровым не только физически, но и морально. Спорт, как известно, закаляя характер, развивая терпение, целеустремлённость и мышление, формирует сильную личность. Поэтому важно, чтобы вопросу его развития уделялось как можно больше внимания со стороны всех уровней власти. Необходимо строить стадионы и бассейны, открывать залы для занятий борьбой и хоккейные коробки во дворах, обустраивать площадки для воркаута, и тогда возможность заниматься любимым видом спорта будет у каждого жителя нашего города и республики, в том числе у детей. Я, в свою очередь, как депутат буду и впредь поддерживать работу в этом направлении.
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