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На Прогулке с врачом в Ижевске расскажут, как взять давление под контроль

13 мая
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I (1) На Прогулке с врачом в Ижевске расскажут, как взять давление под контроль

13 мая в 10 часов в Зоопарке Удмуртии состоится акция «Прогулка с врачом. Тема встречи – «Артериальное давление – под контроль».

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, во время Прогулки врач-кардиолог расскажет о том, почему необходимо следить за артериальным давлением, какие правила нужно соблюдать для того, чтобы артериальное давление было всегда в норме, а также о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Организаторы приглашают всех желающих.

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