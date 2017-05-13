13 мая в 10 часов в Зоопарке Удмуртии состоится акция «Прогулка с врачом. Тема встречи – «Артериальное давление – под контроль».
Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, во время Прогулки врач-кардиолог расскажет о том, почему необходимо следить за артериальным давлением, какие правила нужно соблюдать для того, чтобы артериальное давление было всегда в норме, а также о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Организаторы приглашают всех желающих.
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