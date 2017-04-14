15 апреля в Зоопарке Удмуртии состоится очередная акция «Прогулка с врачом». Тема встречи с врачом – «Клеща бояться – в лес не ходить».
В преддверии весеннего сезона становится особо актуальным вопрос профилактики природно-очаговых инфекций (клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка). Два этих заболевания, весьма популярных на территории Удмуртии в силу ее климатических и географических условий, способны сильно подпортить впечатления от отдыха жителям нашей республики.
Во время «Прогулки» участники акции смогут обсудить с врачом-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы меры профилактики природно-очаговых инфекций. Специалисты еще раз напомнят о клинических проявлениях клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Приглашаем всех желающих 15 апреля в 10.00 часов в Зоопарк Удмуртии на «Прогулку с врачом»!
Пресс-служба Минздрава УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.