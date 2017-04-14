Главная » На «Прогулке с врачом» расскажут, как уберечься от клещей

На «Прогулке с врачом» расскажут, как уберечься от клещей

14 апреля
0
10413 На «Прогулке с врачом» расскажут, как уберечься от клещей

15 апреля в Зоопарке Удмуртии состоится очередная акция «Прогулка с врачом». Тема встречи с врачом – «Клеща бояться – в лес не ходить».

В преддверии весеннего сезона становится особо актуальным вопрос профилактики природно-очаговых инфекций (клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка). Два этих заболевания, весьма популярных на территории Удмуртии в силу ее климатических и географических условий, способны сильно подпортить впечатления от отдыха жителям нашей республики.

Во время «Прогулки» участники акции смогут обсудить с врачом-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы меры профилактики природно-очаговых инфекций. Специалисты еще раз напомнят о клинических проявлениях клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Приглашаем всех желающих 15 апреля в 10.00 часов в Зоопарк Удмуртии на «Прогулку с врачом»!

Пресс-служба Минздрава УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо