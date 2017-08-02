На презентации карты инвестиционного развития Удмуртии подписано первое соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, согласно документы Сарапульский электрогенераторный завод поставит одному из лидеров российского рынка лифтов - ПАО «Карачаровский механический завод» - 2,5 тысячи лифтовых редукторных лебедок. Стороны также заинтересованы в дальнейшем расширении ассортимента приобретаемых узлов и агрегатов, таких как электрические двигатели, приводы и другое лифтовое оборудование.
«Это один из самых больших проектов СЭГЗ в 2017 году. Подписание соглашения позволит нам расширить географию поставок нашей продукции и увеличить объем продаж по данному направлению в 2 раза», - комментирует генеральный директор «Сарапульского электрогенераторного завода» Сергей Мусинов.
«Мы реализуем программу импортозамещения и выходим на отечественный рынок. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с сарапульским предприятием и планируем дальнейшее расширение как перечня поставляемого оборудования, так и его объёмов», - отмечает Алексей Максутов, директор по производству ПАО «Карачаровский механический завод».
Объём производства лифтового оборудования на АО «СЭГЗ» по итогам прошлого года составил 202 млн рублей без НДС. На заводе производят как редукторные лебедки типа SGR, так и безредукторные лебедки типа ЛБР.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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