В пятницу, 23 декабря, единоросы республики провели отчётно-выборную партийную конференцию. В ней принял участие Глава Удмуртии Александр Соловьев. Участники конференции заслушали итоговый доклад о деятельности политсовета Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия», избрали Секретаря и новый состав политсовета, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
На пост Секретаря регионального отделения партии большинством голосов был избран Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев. Напомним, что до сегодняшнего дня спикер республиканского парламента исполнял обязанности Секретаря.
В его поддержку выступил ряд партийцев, своё мнение высказал и Глава республики Александр Соловьев. Он подчеркнул, что это достойная кандидатура, что Владимир Петрович, работая в течение года как исполняющий обязанности секретаря отделения, проявил сильные качества партийного лидера.
После процедуры тайного голосования руководитель региона очертил круг задач, стоящих перед партией. В их числе - подготовка к выборам депутатов Государственного Совета УР.
«Те партийные проекты, которые сегодня существуют, должны работать. И партия должна приложить все усилия, чтобы эти проекты были не просто на бумаге, а реализовывались в действии», - подчеркнул Александр Соловьев.
Также, по словам Главы, ставится задача по росту численности и чистоте рядов партии. А также имеется ряд муниципальных образований, в которых необходимо усилить работу единоросов.
Руководитель Удмуртии вошёл в новый состав Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия».
Фото: udmurt.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.