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На пост Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия» избран Владимир Невоструев

23 декабря
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7b34d405af992f27defd3e14ea529deb На пост Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия» избран Владимир Невоструев

В пятницу, 23 декабря, единоросы республики провели отчётно-выборную партийную конференцию. В ней принял участие Глава Удмуртии Александр Соловьев. Участники конференции заслушали итоговый доклад о деятельности политсовета Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия», избрали Секретаря и новый состав политсовета, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

На пост Секретаря регионального отделения партии большинством голосов был избран Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев. Напомним, что до сегодняшнего дня спикер республиканского парламента исполнял обязанности Секретаря.

В его поддержку выступил ряд партийцев, своё мнение высказал и Глава республики Александр Соловьев. Он подчеркнул, что это достойная кандидатура, что Владимир Петрович, работая в течение года как исполняющий обязанности секретаря отделения, проявил сильные качества партийного лидера.

После процедуры тайного голосования руководитель региона очертил круг задач, стоящих перед партией. В их числе - подготовка к выборам депутатов Государственного Совета УР.

«Те партийные проекты, которые сегодня существуют, должны работать. И партия должна приложить все усилия, чтобы эти проекты были не просто на бумаге, а реализовывались в действии», - подчеркнул Александр Соловьев.

Также, по словам Главы, ставится задача по росту численности и чистоте рядов партии. А также имеется ряд муниципальных образований, в которых необходимо усилить работу единоросов.

Руководитель Удмуртии вошёл в новый состав Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Фото: udmurt.ru

Метки: конференция Партия "Единая Россия" Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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