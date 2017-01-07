Выборы ректора прошли в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии накануне новогодних праздников. В общей конференции работников и студентов вуза, в рамках которой прошло тайное голосование, приняли участие 125 делегатов, сообщает ИА Сусанин.
Кандидаты на должность ректора представили программы развития сельхозакадемии и ответили на вопросы. По результатам тайного голосования 76 делегатов отдали свои голоса за действующего ректора Александра Любимова. Он возглавляет вуз с 2002 года. Теперь трудовой договор с ним будет продлен еще на 5 лет.
Справка:
Александр Любимов родился 20 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, специальность – зооинженер. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
1968 – 1969 годы – автоматчик цеха № 72, Ижевский машиностроительный завод, Ижевск.
1969 – 1971 годы – служба в рядах Советской Армии, Сахалин.
1971 – 1972 годы – слесарь механосборочных работ, Ижевский радиозавод, Ижевск.
1972 – 1977 годы – студент, Ижевский сельскохозяйственный институт.
1977 – 1978 годы – ассистент, Ижевский сельскохозяйственный институт 1978 – 1980 годы – старший зоотехник, Министерство сельского хозяйства УАССР.
1980 – 1988 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных, декан факультета, Ижевский сельскохозяйственный институт.
1988 – 2001 гг. – проректор по учебной работе, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.
С 2002 г. – ректор ФГБУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Почетный работник АПК России, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики.
Фото: izhgsha.ru
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