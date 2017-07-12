Главная » Политика » На пост главы Удмуртии претендуют восемь кандидатов

На пост главы Удмуртии претендуют восемь кандидатов

11 июля
0
3a79ae8a092d1d591e98619e7318c39d На пост главы Удмуртии претендуют восемь кандидатов

В понедельник, 10 июля, завершилось выдвижение кандидатов на пост главы республики. Центральная избирательная комиссия Удмуртии получила документы о выдвижении восьми кандидатов.

Как следует из материалов ЦИК, для участия в досрочных выборах выдвинуты врио главы Удмуртии Александр Бречалов ("Единая Россия"), депутаты Госсовета Удмуртии Владимир Бодров (КПРФ), Фарид Юнусов ("Справедливая Россия") и Тимур Ягафаров (ЛДПР), председатель регионального отделения "Партии возрождения России" Павел Бутченко, исполнительный директор ООО "Уральская Медицинская Компания" Людмила Ниязова (Партия налогоплательщиков России), менеджер по сбыту ООО "Гюнтнер-Иж" Олег Овчинников (Партия народной свободы) и главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов (Коммунистическая партия социальной справедливости).

Сейчас кандидаты должны в срок с 16 до 26 июля предоставить не менее 7 процентов подписей муниципальных депутатов. После этого ЦИК примет решение о регистрации кандидатов.

Напомним, что досрочные выборы главы Удмуртии пройдут 10 сентября.

Фото: Fedpress.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Александр Бречалов: Нам важно определить приоритеты в каждом районе
11 июля
В Удмуртию сформируют общую карту проблем, чтобы затем сконцентрировать на их решении финансовые и ад...
Владимир Невоструев и Владимир Никешкин провели совместный приём граждан
11 июля
На особом контроле - ситуация с погашению долгов по зарплате в производственно-монтажной компании «У...
Алексей Загребин: Наша задача - максимально эффективно, комплексно осуществить реализацию партийных проектов
11 июля
Депутат Госдумы РФ от Удмуртии прокомментировал тезисы Комиссии по контролю за реализацией Предвыборн...
Владимир Невоструев: Нужно общаться с населением открыто и честно
11 июля
Секретарь Регионального отделения «Единой России» прокомментировал тезисы Комиссии по контролю за реа...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо