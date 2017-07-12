В понедельник, 10 июля, завершилось выдвижение кандидатов на пост главы республики. Центральная избирательная комиссия Удмуртии получила документы о выдвижении восьми кандидатов.
Как следует из материалов ЦИК, для участия в досрочных выборах выдвинуты врио главы Удмуртии Александр Бречалов ("Единая Россия"), депутаты Госсовета Удмуртии Владимир Бодров (КПРФ), Фарид Юнусов ("Справедливая Россия") и Тимур Ягафаров (ЛДПР), председатель регионального отделения "Партии возрождения России" Павел Бутченко, исполнительный директор ООО "Уральская Медицинская Компания" Людмила Ниязова (Партия налогоплательщиков России), менеджер по сбыту ООО "Гюнтнер-Иж" Олег Овчинников (Партия народной свободы) и главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов (Коммунистическая партия социальной справедливости).
Сейчас кандидаты должны в срок с 16 до 26 июля предоставить не менее 7 процентов подписей муниципальных депутатов. После этого ЦИК примет решение о регистрации кандидатов.
Напомним, что досрочные выборы главы Удмуртии пройдут 10 сентября.
Фото: Fedpress.ru
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