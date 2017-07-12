Александр Бречалов: Нам важно определить приоритеты в каждом районе В Удмуртию сформируют общую карту проблем, чтобы затем сконцентрировать на их решении финансовые и ад...

Владимир Невоструев и Владимир Никешкин провели совместный приём граждан На особом контроле - ситуация с погашению долгов по зарплате в производственно-монтажной компании «У...

Алексей Загребин: Наша задача - максимально эффективно, комплексно осуществить реализацию партийных проектов Депутат Госдумы РФ от Удмуртии прокомментировал тезисы Комиссии по контролю за реализацией Предвыборн...