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На полгода раньше: Удмуртия досрочно выплатила кредит на 450 млн рублей

22 мая
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Money 4004581 960 720 (1) На полгода раньше: Удмуртия досрочно выплатила кредит на 450 млн рублей

Удмуртия досрочно выплатила коммерческий кредит на 450 млн рублей. По данным Минфина Удмуртской Республики, погасить заём, взятый под 8,5% процента годовых, планировалось только в ноябре.

«Экономия бюджетных средств от досрочного погашения кредита составила 17,9 млн. рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, государственный долг Удмуртии вновь сократился. На 22 мая 2019 года он составляет 46 564 млн рублей.

Фото: Pixabay

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