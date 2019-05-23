Удмуртия досрочно выплатила коммерческий кредит на 450 млн рублей. По данным Минфина Удмуртской Республики, погасить заём, взятый под 8,5% процента годовых, планировалось только в ноябре.
«Экономия бюджетных средств от досрочного погашения кредита составила 17,9 млн. рублей», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, государственный долг Удмуртии вновь сократился. На 22 мая 2019 года он составляет 46 564 млн рублей.
Фото: Pixabay
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