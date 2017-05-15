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На плотине Ижевского пруда пройдут экстремальные водные соревнования

15 мая
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3-4 июня в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2017».

Hkk qvezpas На плотине Ижевского пруда пройдут экстремальные водные соревнования

3-4 июня в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2017». Ежегодно спортсмены-водники из городов республики и соседних регионов собираются, чтобы сразиться в водном слаломе на катамаранах, каяках и байдарках.

Водная трасса расположена в самом центре города – на плотине Ижевского пруда. Специально для соревнований организаторы установят искусственный порог, имитирующий горную реку.

Как сообщают организаторы, к участию приглашаются все желающие, стартовал приём заявок, который продлится до 2 июня. А горожан приглашают на экстремальные соревнования в качестве болельщиков и зрителей.

«Вумурт» организуют туристический клуб УдГУ Команда «Траверз», «Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма», "Федерация студенческого туризма Удмуртской Республики" при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР.

Фото: Федерация студенческого туризма УР

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