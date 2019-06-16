13 июня в Камбарке состоялось открытое заседание Рабочей группы при Общественной палате Удмуртии с участием жителей города и района, представителей органов власти и общественных организаций, экспертов.
Дискуссия была посвящена планам по перепрофилированию объекта по уничтожению химического оружия «Камбарка» в производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. На данный момент предприятие завершило работу по ликвидации химического оружия и занимается устранением последствий данной деятельности.
На встрече одной из основных тем стало обсуждение организации контроля за безопасностью производства. Эксперты сообщили, что контролировать процессы на объекте и вокруг него будут семь различных организаций, среди которых как федеральные надзорные органы (Росприроднадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство), неправительственная общественная организация "Российский зелёный крест", так и региональные ведомства и общественные объединения (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Общественная палата УР).
Представители этих ведомств и организаций приняли участие в заседании Рабочей группы. Заместитель начальника Удмуртского гидрометцентра Георгий Быданов напомнил собравшимся, что в рамках реализации программы по уничтожению химического оружия была создана уникальная система мониторинга, развёрнутая на территории защитных мероприятий. К примеру, в Камбарке установили 77 контрольных мониторинговых площадок. Регулярно отбирались пробы воздуха, почвы, воды, снега, донных отложений. Вода проверялась по 21 компоненту. Контроль был очень жёстким. И эта работа проводилась с 2005-го по 2013 год.
«Любое промышленное предприятие подлежит государственному экологическому контролю, - сказал на встрече министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов. - Особенно, если оно связано с химическими веществами. В самом начале выполнения работ в Камбарке на базе Управления Минприроды УР был открыт региональный центр мониторинга. Специалисты отслеживали ситуацию по множеству параметров. Изучали возможные изменения в акватории рек и других водоёмов, растительном и животном мире. За эти годы взято более 6700 проб, проведено 63 тысячи исследований. Фактов превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Информация об исследованиях есть в открытом доступе, желающие могут с ними ознакомиться».
Заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике Валерий Вологжанин, отвечая на вопросы участников заседания, отметил: "Программа "Экология", над реализацией которой сейчас работают несколько ведомств, предусматривает комплексный подход к контролю за безопасностью промышленных объектов и вопросам охраны окружающей среды. В Ижевске уже действует несколько небольших предприятий по переработке опасных отходов. Негативного воздействия на здоровье человека, на окружающую среду от них мы не ощущаем, потому что эти предприятия используют технологии, прошедшие экологическую экспертизу. А на потенциальном производстве в Камбарке контроль будет ещё более серьёзным".
Это подтвердил и первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков. Он заявил, что все работы по перепрофилированию объекта по уничтожению химического оружия «Камбарка» в комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности будут производиться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №540 от 30 апреля 2019 года «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности».
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