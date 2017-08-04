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На открытии бюста Героя России почетными гостями стали сослуживцы-десантники из Удмуртии

3 августа
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В Йошкар-Оле увековечили память Героя России, гвардии подполковника Марка Евтюхина. Участие в митинге принял Михаил Бабич

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В Йошкар-Оле 2 августа состоялось открытие бюста Героя России, гвардии подполковника Марка Евтюхина. В церемонии открытия и торжественном митинге в честь 87-ой годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В числе почетных гостей были сослуживцы героя, уроженцы Удмуртии и бойцы легендарной 6-ой роты Алексей Комаров и Евгений Владыкин, сообщает пресс-служба подпреда в ПФО.

От имени Президента Российской Федерации Михаил Бабич поздравил всех присутствующих с 87-ой годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск и отметил, что все эти годы поколения десантников ковали славу на всех участках, во время Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в разных точках мира, проявляя высочайший профессионализм, мужество, отвагу и несгибаемый десантный боевой дух.

Марк Евтюхин погиб 1 марта 2000 года во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. В тот день бойцы 6-ой роты 104 парашютно-десантного полка 76-ой воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона, гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы 6-ой роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Марк Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии «на себя». В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-ой роты, в том числе 13 офицеров. В живых остались 6 бойцов. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента России гвардии подполковнику Марку Николаевичу Евтюхину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В том бою вместе с Героем России были уроженцы Удмуртии - Алексей Комаров и Евгений Владыкин. Сейчас Алексей живет в дер. Средний Постол в Завьяловском районе, воспитывает двоих детей, работает в фирме по установке окон. Евгений живет в Балезино, работает пожарным, воспитывает дочку.

На открытии монумента присутствовали юнармейцы, участвовавшие в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец», который уже на протяжении 5 лет проводится по поручению полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В этот день их ряды пополнили школьники, которым после принятия торжественной клятвы, Михаил Бабич совместно с почетными гостями вручил значки.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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