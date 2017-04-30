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На открытие новых школ будет направлено дополнительно 10 миллиардов рублей

30 апреля
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Img 6310 На открытие новых школ будет направлено дополнительно 10 миллиардов рублей

На строительство новых школ из федерального бюджета будет выделено дополнительно 10 миллиардов рублей.

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Загребин на пресс-конференции по итогам «Прямой телефонной линии». Напомним, что прямая линия состоялась в Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева и была посвящена организации дошкольного и школьного образования.

— Я думаю, что и эта цифра не конечная и наша общая задача сделать так, чтобы Удмуртия была в числе тех регионов, которые будут претендовать и своей хорошей работой убеждать федеральный центр в том, что мы можем рассчитывать на дополнительное финансирование, - добавил Алексей Загребин.

Всего на прямую линию поступило 215 обращений от жителей республики. Больше половины из них касались устройства детей ясельного возраста в детские сады, отметила Светлана Кривилева, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии. По мнению Алексея Шепталина, и.о.министра образования, выходом из сложившейся ситуации может стать государственно-частное партнерство и компенсация части родительской платы за частные детские сады.

Что касается строительства школ, то в первоочередных планах — новая школа в Можге, она будет построена в этом году, а также школы в переулке Прасовском на 825 мест и в селе Алнаши на 500 мест.

По материалам пресс-службы Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

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