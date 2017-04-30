На строительство новых школ из федерального бюджета будет выделено дополнительно 10 миллиардов рублей.
Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Загребин на пресс-конференции по итогам «Прямой телефонной линии». Напомним, что прямая линия состоялась в Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева и была посвящена организации дошкольного и школьного образования.
— Я думаю, что и эта цифра не конечная и наша общая задача сделать так, чтобы Удмуртия была в числе тех регионов, которые будут претендовать и своей хорошей работой убеждать федеральный центр в том, что мы можем рассчитывать на дополнительное финансирование, - добавил Алексей Загребин.
Всего на прямую линию поступило 215 обращений от жителей республики. Больше половины из них касались устройства детей ясельного возраста в детские сады, отметила Светлана Кривилева, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии. По мнению Алексея Шепталина, и.о.министра образования, выходом из сложившейся ситуации может стать государственно-частное партнерство и компенсация части родительской платы за частные детские сады.
Что касается строительства школ, то в первоочередных планах — новая школа в Можге, она будет построена в этом году, а также школы в переулке Прасовском на 825 мест и в селе Алнаши на 500 мест.
По материалам пресс-службы Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
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