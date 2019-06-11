О проблеме наркомании говорят на самом высоком уровне, однако детей, употребляющих наркотики, меньше не становится. Чтобы понять, почему не срабатывают меры профилактики, прокуратура Удмуртской Республики провела 17 мая открытый форум, посвящённый этой проблеме. Форум стал площадкой для широкого обсуждения проблемных вопросов в сфере противодействия вовлечения детей в незаконный оборот наркотических средств, в немедицинское потребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя.
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Прокуратуры Удмуртии Ирины Комаровой, несмотря на то, что с 2014 по 2018 год на 60 процентов снизилось число наркопреступлений, совершённых подростками, проблема распространения наркомании в молодёжной среде остаётся острой.
— Благодаря техническим возможностям лаборатории республиканского наркодиспансера и современного программного обеспечения с каждым годом выявляется больше лиц, потребляющих широкий спектр наркотиков, включая новые виды психоактивных веществ, так называемых дизайнерских наркотиков, – отметила Ирина Комарова.
Основная причина совершения сбытовых наркопреступлений – желание незаконным путём получить материальную выгоду. Ради сомнительного заработка в преступления вовлекаются молодые люди из благополучных семей, которые раньше не состояли на профилактическом учёте. Прокурорские проверки свидетельствуют, что в организации незаконного оборота наркотиков всё чаще используются информационные технологии, в том числе мессенджеры, Интернет. Количество материалов в интернет-пространстве, пропагандирующих и содержащих скрытые призывы к выращиванию, изготовлению, потреблению и легализации наркотиков, исчисляются тысячами.
— В 2018 году по инициативе прокуроров Удмуртии запрещён доступ к 10 сайтам, содержащим информацию в области незаконного оборота наркотических средств, к 6-ти – содержащим информацию о способах, покупке и употреблении наркотиков, – сообщила Ирина Комарова. – Одним из эффективных методов проведения такой работы является активное вовлечение в неё самой молодёжи в виде волонтёрских движений. Но в республике сегодня их работа в названной сфере организована слабо. Примером успешного использования потенциала волонтерских организаций в антинаркотической работе являются организации Татарстана и Башкортостана. Там волонтёры проводят мониторинг социальных сетей, выявляют ресурсы с пронаркотическим контентом и направляют сообщения в соответствующие органы для блокировки доступа к сайтам.
По словам Ирины Комаровой, недостаточно активно используется такой способ профилактики, как размещение в общественных местах, в том числе транспорте, социальной рекламы о последствиях потребления наркотиков. Одно из условий эффективной профилактики наркомании среди несовершеннолетних - социально-психологическое тестирование на профилактическо-медицинском осмотре учащихся.
— Несмотря на то, что с 2016 года по 2019 год охват обучающихся тестированием увеличился почти до 40 процентов, к сожалению, он не является полным и, на мой взгляд, потенциальные лица, которые могли бы попасть в дальнейшем в поле зрения медицинских организации, это тестирование не проходят. Еще одной причиной неполного охвата является недостаточное финансирование мероприятий в этом направлении. В связи со сложившейся ситуацией прокуратура республики в феврале этого года направила в адрес главы региона информацию, по результатам рассмотрения которой правительству рекомендовано принять меры по увеличению объёмов финансирования государственно программы по противодействию незаконному обороту наркотиков в Удмуртии.
Продолжение следует
Первый заместитель прокурора УР Иван Грибов.
— Прокуратуру республики заботит ситуация, когда на фоне, казалось бы снижения преступности в сфере наркотиков и, алкогольных преступлений, происходит значительный рост лиц среди несовершеннолетних, которые впервые попадают в поле зрения медицинских учреждений. Это говорит о том, что меры, которые мы предпринимаем, недостаточно эффективны. Нам необходимо понять, почему все-таки система профилактики не срабатывает, почему меры, которые органы власти предпринимают, не сказываются на том, чтобы наша молодёжь стала меньше употреблять алкоголь и наркотики.
Цифры
Общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними
2014 год - 817
2018 год - 590.
Число наркопреступлений, совершённых несовершеннолетними:
2014 год - 85
2018 год - 32
(на 62% сократилось)
количество преступлений по незаконному сбыту наркотиков
2016 год - 10
2018 год - 16
(на 60% выросло)
737 несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения было вывялено в 2018 году.
Каждое 6 преступление подростки совершают в пьяном виде.
На 8% в 2018 году возросло число подростков, состоящих под диспансерным наблюдением в медучреждениях, с наркологическими расстройствами.
На 11% возросли их число по итогам первого квартала 2019 года.
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