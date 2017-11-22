В финальном турнире в Крымске (Краснодарский край) ижевская женская команда «Торпедо» заняла второе место среди трех команд и получила право выхода в высший дивизион женского футбола России.
Первое место завоевала «Спарта-Свиблово» (Москва). Москвички выиграли у «Торпедо» со счетом 3:1. Лучшей полузащитницей турнира признана ижевчанка Екатерина Фролова, а Ксения Лукина стала лучшим бомбардиром турнира.
Для поездки на финальный турнир пришлось прибегнуть к помощи краудфандинга. Нужно было, как с бору по сосенке, набрать 300 тысяч рублей. Удалось собрать 135 тысяч. Остальное добавил учредитель клуба. Первый опыт можно считать удачным.
Руководители женского «Торпедо» - братья Дмитрий и Константин Кайгородовы - на собрании и обсуждении перспектив развития футбола в Удмуртии (заседание состоялось в сентябре) доказывали, что женская команда быстрее всех может выйти на высший уровень. Слово у них не разошлось с делом. Это сказано не в упрек мужским командам. Понятно, что конкуренция в мужском футболе намного плотнее и острее. Тем не менее успехам клуба «Торпедо» можно порадоваться и необходимо искать финансовую основу для выступлений клуба в будущем сезоне.
Сегодня руководители клуба и некоторые игроки поделятся впечатлениями от турнира на пресс-конференции в Ижевске. Наверняка прозвучат предложения по дальнейшему развитию «Торпедо». О самом интересном мы вам сообщим позднее.
Фото: businessnews.equipie.com
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