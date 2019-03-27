Он подвёл итоги работы депутатского корпуса и обозначил задачи на текущий год.
Знаковым событием прошлого года Алексей Прасолов назвал выборы Президента России. Он подчеркнул, что 18 марта 2018 года жители республики проголосовали за стабильность, за крепкое и мощное российское государство во главе с сильным лидером Владимиром Путиным. В день вступления в должность 7 мая своим Указом Глава государства определил 9 национальных целей по 12 направлениям социально-экономического развития страны. Они стали стратегическими установками в работе всех органов власти. На первый план выходит всё, что связано с человеком, его уровнем жизни и комфорта.
Спикер регионального парламента подчеркнул, в республике пристальное внимание уделяется поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Доказательство тому - новый уникальный Реабилитационный центр для детей-инвалидов, который появился благодаря государственно-частному партнёрству.
Госсовет Удмуртии в числе первых в стране выполнил поручение Президента России и принял закон «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста». Ежегодно в среднем около 21000 жителей Удмуртии достигают указанного возраста.
Принят закон «О статусе многодетной семьи в Удмуртской Республике», предусматривающий, в том числе, меры социальной поддержки.
Парламентарии поддержали законодательную инициативу Главы республики Александра Бречалова и предложили в России устанавливать автоматические дефибрилляторы в местах массового пребывания людей. Эта инициатива с одобрением была встречена в Федеральном Собрании и высоко оценена Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Для решения финансовой составлявшей законопроект был переработан депутатами Госдумы от Удмуртии и 14 марта принят в первом чтении. Его принятие позволит сохранить до 80 тысяч жизней в год. Это крайне актуально в свете задач, поставленных Президентом России по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности.
Инициативы Госсовета Удмуртии по изменению Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов страны нашли отражение в федеральном законопроекте, который внёс в Госдуму Президент. Парламентарии Удмуртии предложили освободить работодателей от уголовной ответственности в случае погашения в полном объёме просроченной задолженности по заработной плате.
Проведена значительная работа по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства. Республика уже второй год верстает свой главный финансовый документ с профицитом, двигаясь по пути сокращения госдолга и эффективного расходования средств. Итогом этой работы стало выполнение всех условий Соглашений, заключенных с Минфином России. Такую задачу ставил Глава Удмуртии и она успешно выполнена.
Активное участие депутаты приняли в работе над проектом бюджета на 2019 год. В частности, в главном финансовом документе заложено больше средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, на питание детей школьного и дошкольного возраста, обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Сделан акцент на сбалансированность бюджетов муниципальных образований, укрепление материально-технической базы городских и районных театров, сельских домов культуры.
Безусловным приоритетом в законодательной работе в 2019 году Алексей Прасолов назвал решение задач, поставленных в майском Указе Президента России и развёрнутых в национальных проектах.
«Требуются новые подходы для успешного решения вопросов привлечения инвестиций, развития производства и укрепления экономики региона в целом. В Год здоровья, объявленный Главой Удмуртии, необходимы законодательные инициативы по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с курением и другими вредными привычками», - отметил Председатель Госсовета.
Он также подчеркнул, что Главой Удмуртии Александром Бречаловым поставлены принципиально важные задачи по выводу экономики региона на новый уровень развития.
«Нам нужны существенные перемены в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, экологии и культуре, в улучшении качества жизни людей. Поэтому впереди у нас серьёзные цели и колоссальный объём работы. Уверен, что 2019 год станет успешным продолжением слаженной деятельности по совершенствованию законодательства на благо жителей Удмуртии», - отметил Алексей Прасолов.
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