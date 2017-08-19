14 августа, в день, когда православные отмечают Медовый спас, в селе Красное Увинского района на строящийся храм Успения Пресвятой Богородицы установили купола и крест.
Торжественную службу по этому случаю провел отец Сергий, настоятель Увинского храма. Жители села и района говорят, что это был поистине незабываемый день с особенной атмосферой мира и добра. Старожилы помнят, что когда-то на месте храма Успения Пресвятой Богородицы тоже был храм. А вот что рассказывает о нем староста прихода Александр Журавлев:
– С 1937 года чего только в его помещении не было: и клуб, и сельсовет, и библиотека. А в 1999 году храм начали восстанавливать. Интересно, что когда готовили площадку под строительство, в фундаменте нашли плиту, датированную 1903 годом. Много лет она хранилась в школьном музее и, наконец, нашла свое место в этом храме. Сердце радуется сегодня. День прекрасный. Два года купола ждали своего часа, ждали, пока стаканы (так называются башенки, на которые устанавливаются купола. - Прим. ред.) подгоняли под размеры. Верхушка главного креста закрепится на высоте девятиэтажного дома. Это 30 метров! Вот красота откроется взору!
Установкой куполов занимались предприниматели из Ижевска Андрей Романов и Сергей Коновалов. Очевидцы события говорят, что это было невероятно красивое зрелище: блеск пластин, которыми инкрустированы купола, полет в небесах на специальной площадке главного креста с теми, кто его устанавливал, пение прихожан.
По словам главы Красносельского поселения Владимира Заплетаева, конструкция нового храма повторяет старую, возрождает его исторический облик. Несмотря на то, что здесь нет пока что ни окон, ни дверей, службы уже ведутся три года.
Все в этой жизни символично. Вот и в этот раз купола вознеслись над селом золотым светом и Божьей благодатью в день Медового спаса - первый день Успенского поста.
Ольга КОЖЕМЯКИНА
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