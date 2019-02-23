Станут ли дополнительные рейсы постоянными, покажет ежедневный мониторинг пассажиропотока службой эксплуатации АО «ИПОПАТ». По итогам работы маршрута за март будет принято окончательное решение о продолжении работы допрейсов.
Фото img.ttransport.ru
С 1 по 31 марта будут работать дополнительные рейсы на маршруте автобуса №6 «Центр - Люлли»: два рейса по рабочим дням, три - по выходным.
Станут ли дополнительные рейсы постоянными, покажет ежедневный мониторинг пассажиропотока службой эксплуатации АО «ИПОПАТ». По итогам работы маршрута за март будет принято окончательное решение о продолжении работы допрейсов.
Фото img.ttransport.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.