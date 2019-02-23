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На маршруте автобуса № 6 появятся дополнительные рейсы

19 февраля
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С 1 по 31 марта будут работать дополнительные рейсы на маршруте автобуса №6 «Центр - Люлли»: два рейса по рабочим дням, три - по выходным.

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81 %e2%84%966 На маршруте автобуса № 6 появятся дополнительные рейсы

Станут ли дополнительные рейсы постоянными, покажет ежедневный мониторинг пассажиропотока службой эксплуатации АО «ИПОПАТ». По итогам работы маршрута за март будет принято окончательное решение о продолжении работы допрейсов.

Фото img.ttransport.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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