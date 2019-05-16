В этом году сотни мальчишек и девчонок республики примут 614 организаций отдыха и оздоровления. Об этом 13 мая на аппаратном совещании сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова. Она отметила, что на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году из региональной казны выделено более 374 миллионов рублей, что превышает финансирование прошлого года. Сегодня заключаются договоры на поставку питания, а также на дератизационную и акарицидную обработку территории. Санитарно-эпидемиологическое заключение получили уже 63 процента лагерей.
По словам Светланы Болотниковой, есть определённые сложности в комплектовании загородных лагерей медицинскими сотрудниками и работниками пищеблоков, в пришкольных лагерях эта задача уже решена.
Глава республики Александр Бречалов дал поручение руководителям профильных министерств и ведомств, главам муниципальных образований держать на еженедельном контроле подготовку оздоровительных лагерей к летней кампании, не допускать организации несанкционированных лагерей:
– Главная задача, которая стоит перед организаторами летней оздоровительной кампании, – это обеспечение максимальной безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в лагерях. У нас в республике предстоящим летом будут работать более 600 объектов. Поэтому при подготовке каждого из них к работе нужно выявить имеющиеся проблемы и своевременно их решить.
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