«Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей», – рассказал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается с людьми, его поведение. Не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. «Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери. Этот аспект должен быть включен в систему оценки», – считает секретарь Генсовета Партии.
Также в Партии планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена. «У каждого члена Партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию», – пояснили в пресс-службе «Единой России».
Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». На полях Конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы. Конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию Партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части.
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