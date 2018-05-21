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На конференции ЕР будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов в регионах

21 мая
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На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России». В основном, эта система коснется депутатов в регионах. Также будет предложено ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России». Все эти и другие предложения в социальной сфере, развитии экономики и партийной идеологии будут вынесены на обсуждение на партийной конференции.

8ad446b251bed19cc830bbea7ea4d125 На конференции ЕР будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов в регионах

«Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей», – рассказал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается с людьми, его поведение. Не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. «Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери. Этот аспект должен быть включен в систему оценки», – считает секретарь Генсовета Партии.

Также в Партии планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена. «У каждого члена Партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию», – пояснили в пресс-службе «Единой России».

Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». На полях Конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы. Конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию Партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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