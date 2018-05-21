21 мая 2018 года в Москве состоялось заседание Совета руководителей фракций «Единой России»....

Наблюдая за стремительно развивающимися событиями в Армении, хочется спросить щеголяющих модными джин...

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал журналистам газеты «Известия» — о ребрендинге партии и...

Утром 3 мая глава Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию. Об этом первым сообщил...