В УРМИИ будут проводить экскурсии на удмуртском языке **С сентября 2018 года Музей изобразительных искусств впервые начнет проводить экскурсии по выставкам...

«Открытый город»: фестиваль современной культуры пройдёт в Ижевске **Творческие площадки, живая музыка, искусство на улице города, мастер-классы, уличное кино – всё это...

Интерьер как произведение искусства. Современные краски превращают ремонт в творческий процесс и дают возможность воплотить самые смелые художественные замыслы **Фестиваль искусств «Ижевск. ДА», который начнётся 6 сентября, уже сейчас объединяет художников, диз...