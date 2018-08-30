В этом году мероприятия будут объединены одной темой – «ЧИЖ – перелётный». Фестиваль поменял не только место проведения, но и формат. Гости смогут отправиться в путешествия по 7 тематическим маршрутам:
«ЧИЖэлита» - встреча с известными деятелями культуры. С жителями и гостями столицы Удмуртии встретятся современная российская писательница Майя Кучерская, поэт, колумнист Газеты.ру Дмитрий Воденников, писатель, сценарист и журналист Марина Москвина, молодой автор Евгений Чеширко и кинорежиссёр Вениамин Тронин.
«ЧИЖорные ряды» - книжная ярмарка с участием 20 московских и местных издательств.
«ЧИЖмудрИЖъ» - интеллектуальные активности. Планируются лекции и мастер-классы по копирайтингу, управлению финансами, литературному мастерству, продвижению в соц.сетях и др. Путешественники поделятся своими лайфхаками, Анастасия Бушмакина проведёт мастер-класс по ораторскому мастерству, Евгения Никитина научит писать продающие тексты, а колумбиец Хуан Пабло расскажет, что привело его в Ижевск.
«ПерепеЧИЖ» - концертная площадка, где пройдут также встречи с известными людьми Удмуртии, выступления фольклорных коллективов. Также участникам будут презентованы туристические маршруты по Удмуртии. На площадке будут знакомить с танцами, играми и традициями разных народов, все жители смогут принять участие в открытом музыкально-поэтическом микрофоне «Голоса Ижевска».
«МастерЧИЖ» - открытые мастерские, на которых можно попрактиковать свои умению в моделировании и дизайне одежды, в искусстве фотографии, иллюстрации, живописи, флористики и других.
«ЧИЖики» - интерактивная познавательная площадка, главными героями которой станут самые маленькие жители города. Здесь можно будет полистать лучшие детские книги, пройти уроки скорочтения, принять участие в квестах от зоопарка и Российского движения школьников. В крайний день фестиваля – 9 сентября – юные зрители отправятся в «Кругосветное путешествие со Свинкой Пеппой», будут приглашены на пробы в «Ижевский Ералаш» и создадут собственный мультипликационный фильм».
«Блиблион 23’18» – презентация программ и мероприятий муниципальных библиотек. Сотрудники 23 библиотек расскажут о таких проектах, как «Библиотечная продлёнка», «Нескучный выходной», «Университет 55+», «Библиостартап» и другие.
Книжный фестиваль откроется 7 сентября в 15.00 и продолжит свою работу 8 и 9 сентября – в эти дни площадки будут открыты с 10.00 до 22.00. В каждый день фестиваля пройдёт более 30 мероприятий. «Читай, Ижевск!» ждёт более 15 тыс. гостей.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.