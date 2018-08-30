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На книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» приедут известные писатели

30 августа
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В столице Удмуртии в шестой раз пройдёт городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск». На этот раз площадки фестиваля развернуться на территории фан-зоны в парке им. Кирова.

Img 2667 30 08 18 12 34 На книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» приедут известные писатели

В этом году мероприятия будут объединены одной темой – «ЧИЖ – перелётный». Фестиваль поменял не только место проведения, но и формат. Гости смогут отправиться в путешествия по 7 тематическим маршрутам:

«ЧИЖэлита» - встреча с известными деятелями культуры. С жителями и гостями столицы Удмуртии встретятся современная российская писательница Майя Кучерская, поэт, колумнист Газеты.ру Дмитрий Воденников, писатель, сценарист и журналист Марина Москвина, молодой автор Евгений Чеширко и кинорежиссёр Вениамин Тронин.

«ЧИЖорные ряды» - книжная ярмарка с участием 20 московских и местных издательств.

«ЧИЖмудрИЖъ» - интеллектуальные активности. Планируются лекции и мастер-классы по копирайтингу, управлению финансами, литературному мастерству, продвижению в соц.сетях и др. Путешественники поделятся своими лайфхаками, Анастасия Бушмакина проведёт мастер-класс по ораторскому мастерству, Евгения Никитина научит писать продающие тексты, а колумбиец Хуан Пабло расскажет, что привело его в Ижевск.

«ПерепеЧИЖ» - концертная площадка, где пройдут также встречи с известными людьми Удмуртии, выступления фольклорных коллективов. Также участникам будут презентованы туристические маршруты по Удмуртии. На площадке будут знакомить с танцами, играми и традициями разных народов, все жители смогут принять участие в открытом музыкально-поэтическом микрофоне «Голоса Ижевска».

«МастерЧИЖ» - открытые мастерские, на которых можно попрактиковать свои умению в моделировании и дизайне одежды, в искусстве фотографии, иллюстрации, живописи, флористики и других.

«ЧИЖики» - интерактивная познавательная площадка, главными героями которой станут самые маленькие жители города. Здесь можно будет полистать лучшие детские книги, пройти уроки скорочтения, принять участие в квестах от зоопарка и Российского движения школьников. В крайний день фестиваля – 9 сентября – юные зрители отправятся в «Кругосветное путешествие со Свинкой Пеппой», будут приглашены на пробы в «Ижевский Ералаш» и создадут собственный мультипликационный фильм».

«Блиблион 23’18» – презентация программ и мероприятий муниципальных библиотек. Сотрудники 23 библиотек расскажут о таких проектах, как «Библиотечная продлёнка», «Нескучный выходной», «Университет 55+», «Библиостартап» и другие.

Книжный фестиваль откроется 7 сентября в 15.00 и продолжит свою работу 8 и 9 сентября – в эти дни площадки будут открыты с 10.00 до 22.00. В каждый день фестиваля пройдёт более 30 мероприятий. «Читай, Ижевск!» ждёт более 15 тыс. гостей.

Фото https://vk.com/chitaiizhevsk

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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