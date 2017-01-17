Главная » На «Ижстали» подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

На «Ижстали» подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

16 января
0

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди подразделений.

Победителями конкурса стали дочерние предприятия «Ижсталь-авто», «Ижсталь-ТНП» и цех по ремонту и эксплуатации установок водоснабжения. Автомобилисты украсили свою территорию искусно сделанными ростовыми фигурами Деда Мороза, Снегурочки, символа года – Петуха и масштабным световым оформлением. Каждое подразделение «Ижсталь-ТНП» внесло свою изюминку в общую картину новогоднего убранства. А работники цеха установок водоснабжения доказали, что даже небольшим коллективом можно создать теплую, по-домашнему уютную атмосферу праздника.

В номинации на лучшее оформление помещений были отмечены: стильная композиция отдела эксплуатации зданий и сооружений, рукотворный зимний город управления контроля качества продукции и стенгазета технического управления в виде русской крепости с башнями, палатами и теремом. Первенство в этой номинации единодушно присуждено коллективу отдела кадров, который создал настоящую новогоднюю сказку. В ней одно время года плавно сменяло другое, а в конце сказочного путешествия жюри конкурса ждала встреча с оригинальной елкой в виде женского образа.

ОАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

На правах рекламы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо