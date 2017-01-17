На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди подразделений.
Победителями конкурса стали дочерние предприятия «Ижсталь-авто», «Ижсталь-ТНП» и цех по ремонту и эксплуатации установок водоснабжения. Автомобилисты украсили свою территорию искусно сделанными ростовыми фигурами Деда Мороза, Снегурочки, символа года – Петуха и масштабным световым оформлением. Каждое подразделение «Ижсталь-ТНП» внесло свою изюминку в общую картину новогоднего убранства. А работники цеха установок водоснабжения доказали, что даже небольшим коллективом можно создать теплую, по-домашнему уютную атмосферу праздника.
В номинации на лучшее оформление помещений были отмечены: стильная композиция отдела эксплуатации зданий и сооружений, рукотворный зимний город управления контроля качества продукции и стенгазета технического управления в виде русской крепости с башнями, палатами и теремом. Первенство в этой номинации единодушно присуждено коллективу отдела кадров, который создал настоящую новогоднюю сказку. В ней одно время года плавно сменяло другое, а в конце сказочного путешествия жюри конкурса ждала встреча с оригинальной елкой в виде женского образа.
ОАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».
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