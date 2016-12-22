На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершился капитальный ремонт стана 300, предназначенного для производства стальных фасонных профилей (СФП) высокой точности. Нагрев заготовки на стане осуществляется установкой тока высокой частоты. Специалисты завода отремонтировали механическое оборудование стана, заменили изношенные узлы и элементы. Проверили и настроили режимы работы энерго- и гидросистем. Провели комплекс профилактических работ. Особое внимание было уделено оборудованию, непосредственно влияющему на качество готового проката. Выполненные мероприятия обеспечат требуемую производительность стана и его безаварийную работу в межремонтный период.
Стальные фасонные профили высокой точности по конфигурации максимально приближены к форме готовых деталей. Их потребителями являются отечественные предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Применение СФП сводит к минимуму дополнительную механическую обработку деталей, обеспечивая снижение трудоемкости на 30-40% и экономию металла на 20-30%.
Кроме СФП стан 300 производит горячекатаный прокат круглого, квадратного, шестигранного и полосового сечения. В настоящее время освоена технология проката нержавеющих марок стали из обрези, образующейся при раскрое листового металла производства Челябинского металлургического комбината, также входящего в Группу «Мечел». Производительность стана составляет 10 тыс. тонн в год.
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