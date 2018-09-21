Сегодня, 20 сентября, в рамках визита на одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий – АО «Ижевский механический завод», входящего в состав Концерна «Калашников», Александр Бречалов ознакомился с ходом модернизации производства и реализации социальных программ.
Исполняющий обязанности генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев и управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик рассказали руководителю республики о дальнейших изменениях на заводе.
«Всего полгода назад был дан старт инвестпрограмме ИМЗ, и уже сегодня мы показываем первые обновления на предприятии. Темп изменений будет только расти, и все значимые открытия, включая производство спортивно-стрелкового и охотничьего оружия, состоятся в рамках празднования 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова в 2019 году», - прокомментировал и.о. генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
«Изменения, происходящие на ИМЗ в настоящее время, прежде всего, касаются капитального ремонта помещений, упорядочения логистических процессов и модернизации на производствах. Не менее важной частью проводимых преобразований является социальная сфера. Мы приступаем к строительству современного спортивного комплекса для сотрудников ИМЗ, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Его открытие запланировано на осень 2019 года», - отметил управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.
Модернизированное инструментальное производство теперь полностью сосредоточено в новом корпусе. Сейчас здесь изготавливают широкий ассортимент металлорежущего инструмента, в том числе твердосплавных фрез, сверл и разверток. Производство сертифицировано по требованиям ГОСТ.
После торжественного перерезания символической ленточки Глава Удмуртии прошёлся по промышленному объекту, побеседовал с рабочими и специалистами. Далее на встрече с коллективом цеха Александр Бречалов поздравил заводчан с прошедшим профессиональным праздником – Днём оружейника, поблагодарив их за большой вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии и России, укрепление обороноспособности страны.
В новом учебном центре завода сегодня прозвенел первый звонок. Здесь заводчане смогут проходить курсы повышения квалификации, обучаться вторым, либо смежным профессиям, слушать лекции и мастер-классы. В центре смогут обучать до 5,5 тыс. сотрудников в год.
Возле реконструируемого корпуса производства спортивно-стрелкового и охотничьего оружия Александр Бречалов, Владимир Дмитриев и Александр Гвоздик заложили капсулу времени с информацией о старте нового этапа в жизни Ижевского механического завода.
Напомним, 5 марта было объявлено о начале комплексной модернизации ИМЗ с объёмом инвестиций в 2018 году на уровне 5 млрд рублей.
Комментируя итоги посещения предприятия, Александр Бречалов отметил, что у концерна "Калашников" и предприятий, которые входят в концерн, очень амбициозные планы, которые реализовываются точно в срок, несмотря на внешние обстоятельства. «Концерну очень непросто сейчас конкурировать в глобальном рынке. Но при этом, несмотря на внешние ограничивающие факторы, он развивается. То, что происходит на Ижевском механическом заводе - тому подтверждение. Буквально недавно мы с Алексеем Криворучко запускали новое деревообрабатывающее производство, сейчас видим, что отремонтирован ещё один цех. И речь идёт не только о производственных площадях, но и о социальной инфраструктуре. Это новый подход, реакция на изменения. Ведь для чего нужно футбольное поле и спортивный комплекс? Конкурируют за людей, людям будет комфортнее в таких условиях работать. Концерн это видит. Уверен, что концерн был, есть и, я надеюсь, будет и в дальнейшем таким настоящим драйвером изменений», - сказал Глава Удмуртии.
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