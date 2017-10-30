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На Ижевском автозаводе LADA в профмастерстве соревновались автомеханики с «ограниченными возможностями»

27 октября
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Автомеханиками участники конкурса только готовятся стать. Сейчас они учатся в техникумах и колледжах Ижевска и Глазова

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Лекари железных сердец

С 16 до 20 октября в Удмуртии прошел первый региональный отборочный этап чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В эти дни на разных площадках свои навыки и умения показали повара и продавцы, учителя и медики. На Ижевском автозаводе LADA соревновались автослесари и автомеханики.

По правде сказать, автомеханиками участники только готовятся стать. Сейчас они учатся в техникумах и колледжах Ижевска и Глазова.

Достойную работу хорошим специалистам

На первом региональном этапе «Абилимпикса» пожелали участвовать лишь студенты, хотя по правилам чемпионат проводится для людей от 18 до 65 лет. В Ижевском политехническом колледже - именно на базе этого учебного заведения проводились состязания по направлению «Ремонт и обслуживание автомобилей» - надеются, что в последующие годы участниками станут и уже работающие, и будет их гораздо больше. А пока сегодня, по словам Нурбака Файзуллина, заместителя директора по учебно-производственной работе, при проведении организационных мероприятий пришлось столкнуться с рядом трудностей. В первую очередь, говорит он, было сложно убеждать руководителей учебных заведений подавать заявки на участие в чемпионате. Многие просто-напросто боялись, что их студенты не готовы к столь серьезным испытаниям. Нурбак Файзуллин же считает, что чемпионат «Абилимпикс» - отличная возможность для ребят с ограниченными возможностями здоровья заявить о себе и показать свой профессионализм. В учебных заведениях республики они получают прекрасное образование и становятся хорошими специалистами, значит, и работу в дальнейшем должны получать достойную.

– Отрадно, что политика государства сегодня направлена на поддержку инвалидов, - говорит Нурбак Василович. - Неправильно, когда предприятия отказываются брать на работу людей с ограниченными возможностями. Они работают не хуже, чем здоровые, и знают не меньше, чем те.

Такой же, и даже лучше

Действительно, чем отличаются от своих сверстников участники «Абилимпикса»? Разве только тем, что им нужно чуть больше времени, чтобы выполнить задание. В остальном, как говорит Светлана Мокина, преподаватель спецдисциплин Ижевского агростроительного техникума, они не уступают, но даже в чем-то превосходят.

– Они очень исполнительные и усидчивые. Эти студенты могут трудиться, не замечая времени.

Светлана Петровна то и дело поглядывает на одного из участников, который разбирает коробку передач. Это Дмитрий Евсеев – второкурсник агростроительного техникума. Заметно, что преподаватель волнуется за своего ученика.

– Дмитрий - очень способный студент. Конечно, из-за руки ему сложно дается задание, но уверена, он справится.

Рядом с рабочим местом Дмитрия есть еще одно. Там над коробкой передач колдует Денис Дорофеев, студент Ижевского политехнического колледжа. Он уже определил неисправность, устранил ее и сейчас собирает коробку. Савелий Кузнецов, второй участник от политехнического колледжа, чинит «электрику» в новенькой серебристой «Лада Гранте». Точь-в-точь такая же стоит рядом. Здесь делает задание участник из Глазова, студент технического колледжа Григорий Золотарев. Ребята ищут неисправности по внешним световым приборам, по системе электропуска и электроснабжения. И, кажется, вполне хорошо справляются с заданием.

Сергею Макарову, тоже студенту Глазовского технического колледжа, выполнить эту работу еще только предстоит, зато вчера Сережа уже разобрал-собрал коробку передач. Заниматься ремонтом студенту приходится не только в мастерской колледжа, но и в отцовском гараже. Его папа, Александр Леонидович, - водитель, с детства приучал сына к технике. Поэтому сегодня Сергей уже многое умеет.

– Но с закрытыми глазами машину пока не соберу. Может, одним глазом? - улыбается он.

О своих шансах на победу Сергей говорит, смущаясь:

– Стараюсь не ставить себя выше других. И даже, наоборот, думаю, что они умеют лучше меня. Это помогает не расслабляться и двигаться вперед.

Все решаемо

Главный региональный эксперт чемпионата «Абилимпикс» в направлении «Ремонт и обслуживание автомобилей» Александр Чубарев говорит, что с заданиями участники в целом справились хорошо. А рассказывая о важности чемпионата, Александр Николаевич отметил, что соревнования полезны в плане приобретения ребятами новых знаний и опыта.

– Они работают с современными автомобилями, на новых площадках. К тому же их могут заметить пришедшие на чемпионат представители предприятий и в дальнейшем пригласить на работу.

Артур Камбиков, начальник цеха транспортно-экспедиционной компании «Автоколонна 1226», кстати, в недавнем прошлом студент Ижевского политехнического колледжа, не видит препятствий, чтобы принять на работу специалиста с ограниченными возможностями здоровья.

– Да, возможно, есть некоторые нюансы при организации для них рабочего дня и места, но это все решаемо. Главное, что они работают качественно и добросовестно.

Победители

1-е место - Савелий Кузнецов, Ижевский политехнический колледж.

2-е место – Денис Дорофеев, Ижевский политехнический колледж.

3-е место - Сергей Макаров, Глазовский технический колледж.

Фото Владимир ФИЛИППОВ

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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