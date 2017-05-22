Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало План проведения основных мероприятий, которые состоятся в июне этого года.
За первый летний месяц в Ижевске и районах Удмуртии состоятся более двадцати различных спортивных состязаний. В их числе есть соревнования российского уровня. В частности, только в первую неделю лета 2 июня в 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских команд встретятся команды «Торпедо» из Ижевска и ЦСКА из Москвы. 3-4 июня в Ижевске пройдет Первенство России по триатлону. 5-8 июня - Кубок России по велоспорту-шоссе.
В спортивной афише также есть чемпионаты Приволжского федерального округа и Удмуртии, летние спартакиады, фестивали и конкурсы по самым разным видам спорта.
Фото: vk.com/СК "Торпедо" Ижевск
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.