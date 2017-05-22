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На июнь в Удмуртии запланировано более 20 соревнований различного уровня

22 мая
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Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало План проведения основных мероприятий, которые состоятся в июне этого года.

Tsgsoocaw4k На июнь в Удмуртии запланировано более 20 соревнований различного уровня

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало План проведения основных мероприятий, которые состоятся в июне этого года.

За первый летний месяц в Ижевске и районах Удмуртии состоятся более двадцати различных спортивных состязаний. В их числе есть соревнования российского уровня. В частности, только в первую неделю лета 2 июня в 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских команд встретятся команды «Торпедо» из Ижевска и ЦСКА из Москвы. 3-4 июня в Ижевске пройдет Первенство России по триатлону. 5-8 июня - Кубок России по велоспорту-шоссе.

В спортивной афише также есть чемпионаты Приволжского федерального округа и Удмуртии, летние спартакиады, фестивали и конкурсы по самым разным видам спорта.

Фото: vk.com/СК "Торпедо" Ижевск

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