16 июня в рамках фестиваля танцев на форуме «iВолга» выступили два коллектива из Удмуртии: школа эстрадной хореографии «Чайка» и школа современного танца ACCENT. Об этом рассказывает корреспондент «Удмуртской правды» на форуме Светлана Марчукова.
Несмотря на долгую дорогу и ранний приезд - автобус приехал в 5 часов утра, - удмуртские танцоры были рады принять участие в молодежном форуме.
– Показатель фестиваля - это количество талантливой молодёжи, которая сюда приехала, - говорит Марина Тумашова, руководитель школы эстрадной хореографии «Чайка». - Мы были на разных фестивалях, но на таком как этот, фестивале под открытым небом, мы впервые. Ехали сюда 13 часов, но оно того стоило. Было интересно посмотреть не только на сам фестиваль, но и на коллективы, которые приехали. Всегда интересно увидеть новые течения и лица
– Здесь много классных мастер-классов и семинаров, - считает Руслан Бугаёв, руководитель школы современного танца ACCENT. - Мы очень рады, что нас пригласили сюда защищать честь республики. Думаю, мы достойно с этим справились. Мы не очень часто выезжаем на фестивали, поэтому рады воспользоваться любой возможностью для развития нашего коллектива за пределами Ижевска и республики. Было бы здорово, если бы у нас тоже проводились такие форумы. Я считаю, что такое мероприятие было бы очень полезно для развития нашей молодежи и инфраструктуры республики.
Фото: С. Марчукова
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.