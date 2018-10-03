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На инвестиционном совете решили проблемы малого бизнеса

3 октября
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На заседании общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкурентной политике, проходящем под руководством Главы Удмуртии Александра Бречалова, была решена проблема ГК Талан по отказу Комиссии в заключении совместного договора мены земельных участков.

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«К вопросу о выделении равнозначного участка вернемся в конце месяца, предложения у нас имеются», - заверил Глава региона.

Заместитель Главы Администрации Ижевска Константин Сунцов представил проект бесплатной передачи online-касс для малого и среднего бизнеса, предложенный Модуль банком. За счет реализации данного проекта бюджет города Ижевска дополнительно получит 18 млн. руб. и 100% обеспеченности online-кассами для предприятий, применяющего ЕНВД и патентную систему налогообложения. «Для города 18 млн.рублей – это, как минимум, 2 отремонтированных детсада или школы, либо 12 школьных автобусов», - уточнил Константин Сунцов.

На совете был подписан протокол о расширенном сотрудничестве в лесопромышленном комплексе между Увадрев Холдинг, ООО «Орион» и ТПК «Восток Ресурс».Компании договорились о взаимных поставках с целью обоюдногоудовлетворения потребностей в технологическом сырье. Это позволит повысить эффективность данных предприятий, обеспечить необходимой сырьевой базой, что приведет к стабильному производству продукции лесопереработки.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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