Открывая совещание, Александр Бречалов сказал: «Мы сделали инвентаризацию инвестиционных возможностей республики. Мы уже представляли проекты, но решили, что это надо делать публично и решили включить презентацию инвестиционных проектов в формат совета».
Среди представленных проектов - ООО «Сарапульский электромеханический завод» с открытием нового производства комплектных трансформаторных подстанций в ТОСЭР «Сарапул», что позволит создать больше 50 рабочих мест. Объём инвестиций составит 383,2млн. руб.
Представлены инвестиционные проекты, направленные на развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Так, инвестиционный проект «PROBUS - автобусные междугородние перевозки» от ГК «Pro» позволит обновить автопарк, перейти на эффективное газомоторное топливо и решить дефицит бюджета на льготных пассажиров за счет средств перевозчиков. Объём инвестиций в проект составит более 100 млн.руб.
10,2 млн руб. будет направлено на реконструкцию лыжной базы города Воткинска ООО «Челси». На лыжной базе 1954 г. постройки будет проведена замена морально устаревшего и физически изношенного имущества и спортивного инвентаря. Это позволит обеспечить современной спортивной инфраструктурой жителей моногорода.
ГК «Железно» представила инвестиционный проект комплексной среднеэтажной застройки территории с развитой инфраструктурой и благоустройством, аналогов которой на рынке г.Ижевска. Объем инвестиций в проект составит 7,2 млрд. рублей.
Реализация проекта поможет исполнить Указ Президента России, согласно которому ввод жилья должен составить 120 млн кв. м в год.
КОМОС Групп представил инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей предприятия. Объём инвестиций в проект составит 7 млрд.руб.
Стратегическая цель – стать национальной компанией № 1 по переработке молока.
В частности, в реализацию инвестиционного проекта по развитию Кезского сырзавода будет вложено более 2 млрд. руб.
Завершая совещание, Глава региона отметил: «Я рад, что у нас всё больше конструктивного диалога. У нас есть успешные проекты. У нас социально-ответственный и активный бизнес, участвующий в решении социальных проблем республики. Предпринимательство – это высочайшая ответственность. Хочется, чтобы граждане, в первую очередь, видели в бизнесе рабочие места, дороги, больницы, школы, детские сады».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.