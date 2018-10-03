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На инвестиционном совете представили проекты на 14,68 миллиардов рублей

3 октября
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Сегодня под руководством Главы Удмуртии Александра Бречалова состоялось заседание общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкурентной политике. На совете были представлено 5 инвестиционных проектов, общая сумма которых составила 14,683млрд.руб. При этом объём инвестиций компаний нерезидентов Удмуртской Республики - 7,683 млрд. руб.

9d6812d8da86866279c2bccb8bbb16a1 На инвестиционном совете представили проекты на 14,68 миллиардов рублей

Открывая совещание, Александр Бречалов сказал: «Мы сделали инвентаризацию инвестиционных возможностей республики. Мы уже представляли проекты, но решили, что это надо делать публично и решили включить презентацию инвестиционных проектов в формат совета».

Среди представленных проектов - ООО «Сарапульский электромеханический завод» с открытием нового производства комплектных трансформаторных подстанций в ТОСЭР «Сарапул», что позволит создать больше 50 рабочих мест. Объём инвестиций составит 383,2млн. руб.

Представлены инвестиционные проекты, направленные на развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Так, инвестиционный проект «PROBUS - автобусные междугородние перевозки» от ГК «Pro» позволит обновить автопарк, перейти на эффективное газомоторное топливо и решить дефицит бюджета на льготных пассажиров за счет средств перевозчиков. Объём инвестиций в проект составит более 100 млн.руб.

10,2 млн руб. будет направлено на реконструкцию лыжной базы города Воткинска ООО «Челси». На лыжной базе 1954 г. постройки будет проведена замена морально устаревшего и физически изношенного имущества и спортивного инвентаря. Это позволит обеспечить современной спортивной инфраструктурой жителей моногорода.

ГК «Железно» представила инвестиционный проект комплексной среднеэтажной застройки территории с развитой инфраструктурой и благоустройством, аналогов которой на рынке г.Ижевска. Объем инвестиций в проект составит 7,2 млрд. рублей.

Реализация проекта поможет исполнить Указ Президента России, согласно которому ввод жилья должен составить 120 млн кв. м в год.

КОМОС Групп представил инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей предприятия. Объём инвестиций в проект составит 7 млрд.руб.

Стратегическая цель – стать национальной компанией № 1 по переработке молока.

В частности, в реализацию инвестиционного проекта по развитию Кезского сырзавода будет вложено более 2 млрд. руб.

Завершая совещание, Глава региона отметил: «Я рад, что у нас всё больше конструктивного диалога. У нас есть успешные проекты. У нас социально-ответственный и активный бизнес, участвующий в решении социальных проблем республики. Предпринимательство – это высочайшая ответственность. Хочется, чтобы граждане, в первую очередь, видели в бизнесе рабочие места, дороги, больницы, школы, детские сады».

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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