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На хорошем счету. Приставы не смогут списывать социальные выплаты

1 марта
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«Российская газета» 22 февраля опубликовала закон*, который защитит социальные выплаты от ареста судебными приставами. Теперь банки будут специально маркировать в своих расчётных документах деньги, которые у человека нельзя забрать.

1453816049 1 На хорошем счету. Приставы не смогут списывать социальные выплаты

Нередкая ситуация: сначала с карты человека списываются деньги, а потом выясняется, что он должник и им занимаются судебные приставы. Хорошая новость: он больше не должен. Плохая: нередко приставы забирали то, что не положено. Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Теперь банки будут специально маркировать денежные средства - социальные выплаты, находящиеся под особой защитой закона. Безусловно, когда выяснялось, что произошёл казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов и побегать. Теперь ничего подобного не произойдёт. Раньше проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат. Закон это изменил, в расчётных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода.

Владислав Куликов

«Российская газета - Федеральный выпуск» № 40 (7798)

*Эта статья является комментарием к: Федеральному закону от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»

https://rg.ru/2019/02/21/rg-publikuet-zakon-kotoryj-zashchitit-socialnye-vyplaty-ot-aresta.html

Фото ugra-news.ru

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