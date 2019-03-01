Об этом на сессии Государственного Совета рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов. ...

На инвестиционном форуме Удмуртия поделилась опытом работы по реализации проектов и подписала несколь...

**Более 500 автомобилей LADA экспортируют из Удмуртии на Кубу в 2019 году. Как оказалось, это самый и...