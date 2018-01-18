С участниками мероприятия встретился Президент России Владимир Путин. Перед началом встречи Глава государства ознакомился с выставкой проектов по созданию комфортной городской среды. В частности, осмотрел стенд министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, стенд города Сарапула и стенд Подмосковья.
Глава муниципального образования «Город Сарапул» Александр Ессен представил Владимиру Путину программу по сохранению культурного наследия города Сарапула, основанную на трёх главных составляющих: формирование комфортной городской среды, привлечение частных инвестиций в развитие моногорода, развитие въездного туризма.
Александр Ессен рассказал, что для успешной реализации данного проекта ведётся работа по созданию Фонда развития Сарапула, куда каждый желающий из предпринимательского сообщества, а также простые граждане смогут внести свои средства на реализацию инициатив по преобразованию города.
Кроме того, свой проект туристического маршрута «С рыжей девочкой по Сарапулу» презентовала сарапульский предприниматель Юлия Железняк.
Далее на встрече с участниками форума Президент России отметил важность сохранения культурного наследия малых городов и исторических поселений, так как именно в них в значительной степени сосредоточена история и культура нашей страны.
«Каждый из этих малых городов либо исторических поселений, хоть они и объединены общим термином «малые города и исторические поселения», – у каждого из этих населённых пунктов своя история, своя география, своя культура отчасти. Когда я говорю «своя», я имею в виду, конечно, местные особенности. И конечно, всегда нужно найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, в чём в значительной степени и состоит задача тех, кто сегодня здесь собрался.
Это звучит красиво, но за этими красивыми словами большая ежедневная и достаточно будничная работа, связанная с решением проблем жилищно-коммунального хозяйства, с благоустройством, с развитием социальной сферы, это очевидно и понятно.
Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших – это самое главное. И вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей», - сказал Владимир Путин.
По предварительным данным, представленным субъектами РФ в Минстрой России по состоянию на 9 января 2018 г., план по благоустройству общественных и дворовых пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен на 103 процента.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня, на сегодняшний день завершено благоустройство 22973 объектов. На территории 85 регионов благоустроены 20183 дворовых территориях и 2578 общественных значимых пространств. Выполнено благоустройство 212 парков в 72 субъектах РФ. В 2017 году в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 837 малых городов и 31 историческое поселение, на благоустройство которых было направлено 6 млрд рублей. По мнению министра, таких результатов удалось достичь в том числе благодаря активному вниманию к приоритетному проекту граждан и бизнеса.
Помимо этого, принято решение о выделении 5 миллиардов рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Порядок проведения конкурса лучших проектов развития общественных пространств, предполагающий участие не только исторических поселений, но и всех малых городов с населением до 100 тысяч человек, уже подготовлен Минстроем России. Как отметил руководитель ведомства, муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведённого исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.
В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты будут оцениваться федеральной комиссией, которая выставит каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.
Распорядительный документ Правительства уже готов, в ближайшее время он будет выпущен. После этого будет объявлен конкурс.
Победителями конкурса будут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получать по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.
Итоги участия делегации Удмуртской Республики в форуме прокомментировал Глава региона Александр Бречалов.
«Сегодня мы в числе двух регионов страны представили Президенту России Владимиру Владимировичу Путину программу по сохранению культурного наследия города Сарапула, что в разы повышает уровень нашей ответственности. Уверен, что участие в форуме поможет нам учесть специфику населённых пунктов при создании комфортной городской среды. Моногорода Удмуртии - Сарапул, Воткинск, Глазов - становятся не просто центрами экономического развития, но и способны стать ещё культурными и туристическими точками притяжения. Они сохранили свою историческую индивидуальность и колорит. Поэтому нуждаются в особом подходе, особенно при работе по формированию городской среды, строительстве новых объектов инфраструктуры и реставрации имеющихся. Безусловно, приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стал мощным импульсом для развития муниципальных образований Удмуртии. Самая важная его составляющая заключается в том, что проект реализуется с активным участием самих граждан. Яркое подтверждение тому город Сарапул, где в декабре прошлого года сарапульцы вышли с предложением создать Фонд развития города, чтобы была возможность самим принять участие в развитии Сарапула, и реализовать инициативы людей по преобразованию города, сохранению культурного и исторического наследия», - резюмировал руководитель республики.
Материал пресс-службы Главы и Правительства УР
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