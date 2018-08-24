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На форуме «Армия-2018» обсудили положение оборонно-промышленного комплекса Удмуртии

24 августа
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Вице-премьер Удмуртии Александр Свинин принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». На конференции «Конверсия ОПК: стратегия и перспектива» он рассказал участникам форума о продвижениях оборонно-промышленного комплекса республики, работе Центра компетенций и торгового дома «Сделано в Удмуртии».

%d0%b0%d1%80 1 На форуме «Армия-2018» обсудили положение оборонно-промышленного комплекса Удмуртии

На конференции обсудили вопросы использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения и увеличения её доли.

Александр Свинин подробно рассказал о ситуации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. «По итогам первого полугодия на предприятиях ОПК республики производство гражданской продукции выросло ещё на 25 процентов. Сейчас мы уже довели долю такой продукции в целом до 30 процентов и превысили установленные показатели. Объём производства продукции на предприятиях, без учёта Ижевского радиозавода, за полугодие составил 37,8 миллиарда рублей. И, соответственно, гражданской продукции - более 10 миллиардов», - сказал первый вице-премьер Удмуртии.

Также он рассказал, что в Удмуртии при Главе региона создан Совет по диверсификации, который помогает предприятиям увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения. «Это площадка, в работе которой участвуют все удмуртские предприятия ОПК, представители Внешэкономбанка, Российского экспортного центра, другие заинтересованные структуры. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, где мы сверяем имеющиеся у предприятий планы, выясняем, в чём может быть полезно Правительство, и представляем проекты, которые могли бы помочь промышленникам в общем деле», - отметил Александр Свинин.

Вице-премьер отметил, что зачастую у предприятий встаёт проблема – на качественную «упаковку» производимой продукции не хватает денег и компетенций. Для помощи в этом правительство УР учредило Центр компетенций по промышленному дизайну. Новая некоммерческая организация заключает соглашения с промышленными дизайнерами республики и других регионов России, предоставляет предприятиям возможность бесплатных консультаций, разработки дизайн-концепций.

Ещё одна проблема предприятий заключается в продвижении продукции. «Предприятия пока не умеют продавать свои изделия. А продажи в любом бизнесе являются главным инструментом, двигающим технологический процесс и способствующим выдерживать конкуренцию», - сказал Александр Свинин, отметив, что на сегодня заводы недостаточно используют свои производственные мощности – загруженность по прошлому году составила около 60 процентов.

Кроме этого, Свинин рассказал, чем помогает учреждённый правительством торговый дом «Сделано в Удмуртии». Он заключает прямые договоры с производственниками по поставкам продукции. С каждым предприятием правительство подписывает специальную дорожную карту, рассчитанную на 3-5 лет. В качестве примера Александр Свинин привёл успешную работу по продвижению сердечных клапанов производства Ижевского механического завода, первая партия которых уже была поставлена в республиканский кардиоцентр.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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