По контракту ввод в строй этого объекта запланирован на 20 ноября, но мостостроители уверены, что сдадут его раньше срока. Технология возведения таких путепроводов обкатанная: «Уралмостострой» возводил подобные объекты во многих регионах страны. Правда, в Удмуртии были свои сложности: мост строится на месте прежнего. Поэтому сначала пришлось демонтировать старый мостовой переход (его взорвали), а чтобы не останавливать движение по автодороге, рядом возвели временный объект.
Стратегическое направление
Старый мостовой переход, построенный в 60–годы прошлого века, последние годы находился в аварийном состоянии. Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв, он имеет стратегическое значение для республики. Автодорога Балезино – Сергино связывает несколько населённых пунктов Балезинского района с Кезским и с Пермским краем. Её общая протяженность около восьмидесяти километров. Только в Сергино и прилегающих к нему населенных пунктах проживает более 2 тысяч человек.
Реконструкция мостового перехода началась осенью 2017 года. Велись работы ударными темпами. Общая стоимость объекта 415 миллиона рублей, 173 из них мостостроители освоили в прошлом году. Длина нового мостового перехода – 167 метров, ширина – десять, две полосы движения, по краям – с правой и с левой стороны – будут проложены тротуары. Также проектом предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного оцинкованного ограждения, удерживающего пешеходное ограждение, и нанесение дорожной разметки.
– Новый мост будет современным, по–настоящему отвечающим всем нормативам безопасности дорожного движения. При этом пропускная способность мостового перехода увеличится. После реконструкции он сможет выдерживать большие нагрузки. Реализовать этот проект удалось в короткие сроки за счёт средств системы взимания платы «Платон», – подчеркнул Алексей Горбачев.
По мосту с ветерком
В настоящее время все основные работы по возведению мостового перехода завершены. В первой декаде сентября мостостроители хотят открыть по нему движение. А полностью сдать объект в эксплуатацию планируют к 15 октября, то есть на месяц раньше срока.
– Сейчас мы ведём работы на подходах к мосту – по мощению конусов и благоустройству. После ввода моста в эксплуатацию начнем демонтаж временного моста, который был построен, чтобы не останавливать движение на этом участке, – говорит начальник участка Вячеслав Павлов.
– Такие объекты мы строим сегодня по всей стране, – рассказывает руководитель проекта реконструкции моста Артур Горевой. – Конечно, в ходе проведения работ вопросы возникали, но решались они в рабочем порядке. Например, были проблемы с отсыпкой рабочих островков. Здесь рядом водозабор, и если делать это грунтом, как было предусмотрено проектом, то нарушается экология водоёма. Поэтому в проект быстро были внесены изменения, и обвалку сделали речным песком. В целом все работы велись по графику. Когда шла сборка моста, работали круглосуточно вахтовым методом,. по 30 человек в смену. Сейчас такой необходимости нет. В основном работает техника. Поэтому сдадим объект, как и обещали, на месяц раньше.
Кстати, старый железобетонный мост, который мостостроители взорвали, был балочно–разрезной конструкции. На новом использована балочно–неразрезная система. Такая конструкция не только экономичнее в плане строительства, но делает передвижение по мосту более комфортным. По мнению, Артура Горевого, это должны оценить водители: – Деформационные швы – это больное место для всех мостов. Здесь же мы от этого ушли. Конструкция моста неразрезная – 160 метров, то есть плавность проезда будет обеспечена на всём протяжении мостового перехода.
«Платоновская» пятерка
В этом году в Удмуртии будет введён в эксплуатацию ещё один объект, построенный на деньги «Платона» – путепровод через реку Чепца на трассе Полом – Поломское. Всего в республике за последние два года на средства от государственной системы было построено и реконструировано пять мостов.
Так, в феврале этого года завершился ремонт моста через Чепцу в Глазове. Дорожный объект расположен в центре города и является неотъемлемой частью улично–дорожной сети города. Стоимость работ – 50 млн. рублей.
В конце прошлого года был завершён ремонт мостового перехода через реку Кильмезь. Путепровод длиной более 130 метров расположен на дороге Игра – Селты – Сюмси – гр. Кировской области – Гура – Зятцы. Он связывает населённые пункты Гуринское и Орловское с районным центром с. Сюмси. Интенсивность движения по этой переправе постоянно растёт и превышает 700 автомобилей в сутки. Мост был построен в середине 90–х годов прошлого века и несколько лет назад признан аварийным. Его ремонт стал возможным за счёт финансирования от государственной системы «Платон» в размере более 40 млн. рублей.
Ещё одним «мостом Платона» стал путепровод через реку Чепца на автотрассе Глазов – Яр – Пудем, которая связывает Удмуртию с Кировской областью. Ежедневно по этому мосту проезжает более тысячи автомобилей. В связи с разрушением промежуточных опор моста до ремонта движение по этой переправе было ограничено одной полосой. Восстановить безопасное движение на мосту удалось также за счёт федерального финансирования из средств от «Платона» в размере более 60 млн. рублей.
Напомним, с запуском системы «Платон» предприниматели – перевозчики в России платят по принципу – сколько километров проехал, столько и заплатил. Взамен этого для владельцев 12–тонных фур отменили транспортный налог, который не учитывал заметную разницу в нагрузке на дорогу между легковушкой и фурой. Теперь плата с большегрузов идёт в дорожный фонд страны. А дальше за счёт «Платона» восстанавливают разбитые дороги и аварийные мосты. Только за прошлый год этот сбор позволил восстановить тысячу километров самых разбитых дорог в 40 городах и регионах, в этом году отремонтируют 24 аварийных моста. До 2019 года за счёт средств от «Платона» ускоренными темпами построят 7 больших мостов.
Стоит добавить, что решение – какие трассы будут восстанавливаться на средства «Платона», определяют сами пользователи системы с помощью голосования в рамках проекта Общероссийского народного фронта – «Карта убитых дорог». Удмуртия, помимо средств на строительство и реконструкцию пяти мостов, получила от «Платона» 200 миллионов рублей на ремонт дорог. На эти средства уже отремонтировано более 37 километров проблемных трасс. В регионе более 7 тысяч большегрузных автомобилей зарегистрировано в государственной системе «Платон».
Между тем
Одним непроезжим участком меньше
Совсем скоро ещё одним непроезжим участком сельских дорог станет меньше – после реконструкции будет сдана в эксплуатацию дорога Алнаши – Варзи–Ятчи – Ляли – Шадрасак–Кибья в Алнашском районе. 27 августа ход строительства проинспектировал Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
Протяжённость объекта – 5,8 км. Автодорога проходит рядом с санаторием «Варзи–Ятчи», для которого важна транспортная доступность. Реконструкция дороги была необходима в целях обеспечения безопасности перевозки школьников из окрестных деревень в Варзи–Ятчинскую школу. Кроме того, в деревне Ляли располагается крупный СПК «Колос», для которого вопрос доставки молока на предприятия переработки равнозначен вопросу «быть или не быть?».
Строительство идёт по графику. Сейчас на объекте практически завершены земляные работы и ведётся строительство водопропускных сооружений. Сдать объект планируется к 21 сентября. К этому сроку здесь должен быть уложен асфальтобетон.
Реконструкция дороги ведётся в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сумма контракта составляет почти 130 млн. рублей.
По словам Ярослава Семенова, в республике разработана трёхгодичная программа ремонта автомобильных дорог, по которым отсутствует или затруднён проезд в период распутицы. В неё включено 62 проблемных участка сельских дорог.
– Только те субъекты, которые делают всё вовремя – от заключения контракта до сдачи объекта с соблюдением всех контрольных точек – могут претендовать на финансирование в следующем году. Поэтому от дорожных строителей зависит многое. Благодаря реализации программ «Безопасные и качественные дороги», «Устойчивое развитие сельских территорий», а также реконструкции и поддержания в удовлетворительном состоянии в счёт действующих контрактов к 2020 году мы должны полностью решить проблему бездорожья в Удмуртии, – сказал Ярослав Семёнов.
Всего в Удмуртии по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2011 года построено и реконструировано уже почти 415 км автодорог к 158 населенным пунктам. В 2018 году будет построено восемь дорог общей протяжённостью 38,9 км.
Фото Пресс–служба Главы и Правительства УР
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