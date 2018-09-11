В Удмуртии открыли «магазины безлимитного интернета» **10 сентября 2018 года, Ижевск. За лето в Удмуртии стало на шесть «мобильных супермаркетов» больше. ...

Константин Сунцов назначен на должность заместителя главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города **10 сентября на должность заместителя Главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционном...

Рождение вкусного шедевра. В Удмуртии прошёл конкурс на звание лучшего кулинара **Сегодня на рынке труда Удмуртии порядка 15 тысяч вакантных мест, почти 80 процентов из них – это ра...