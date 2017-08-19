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На финишной прямой

19 августа
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Столица Удмуртии готова к отопительному сезону на 57 процентов

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В Ижевске продолжаются гидравлические испытания, идет замена устаревшего оборудования в котельных, перекладка теплосетей и другие, масштабные и не очень работы, без которых зиму не пройти. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, говорили на заседании городского штаба по ЖКХ.

Уже на этой неделе энергетики планируют завершить в Ижевске гидравлические испытания на магистральных сетях, а до 29 августа - на квартальных сетях. Всего за прошлую неделю, по словам главного инженера ООО «УКС» Сергея Пешкова, в городе было устранено 77 повреждений на теплотрассах. По программе технического перевооружения и реконструкции подрядные организации проводят работы на 230 объектах. Еще 22 порыва устранил МУП «Ижводоканал». В целом готовность коммунальной инфраструктуры Ижевска к отопительному сезону составляет 57 процентов.

А вот что касается подготовка к предстоящей зиме многоквартирных домов и учреждений социальной сферы, то здесь ситуация неоднозначная. Паспорта готовности они должны получить уже к 1 сентября. Однако часть районов отстают от графика. В аутсайдерах - Ленинский район. Там к зиме готова всего половина жилого фонда.

Немногим лучше ситуация в Устиновском районе - готовность 57 процентов, в Первомайском - 65, Октябрьском - 70. Лучше всех подготовка к холодам идет в Индустриальном районе. Там 88 процентов многоквартирных домов уже готовы к подаче теплоносителя.

В муниципалитете еще раз предупредили управляющие компании, что необходимо ускорить процесс подготовки объектов к зиме. В противном случае нерадивым коммунальщикам грозят большие штрафы.

– Осталось меньше трех недель до завершения подготовки потребителей к отопительному сезону. Все работы должны быть завершены к 1 сентября. Поэтому необходимо ускорить процесс подготовки объектов, применять все рычаги воздействия к нерадивым управляющим компаниям, ТСЖ, подрядным организациям, провести выездные проверки с привлечением жилищных инспекторов, материалы направить в прокуратуру и Госжилинспекцию УР, - подчеркнул заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

При этом он напомнил, в Ижевске утвержден Комплексный план подготовки объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Во исполнение этого документа в городе будут работать шесть комиссий по приемке объектов, их состав будет утвержден до конца месяца. Всего им предстоит проверить 3433 многоквартирных дома, 200 дошкольных учреждений и 105 образовательных. В целом в мероприятиях по выполнению и подготовке инженерных коммуникаций и объектов Ижевска принимают участие порядка 150 предприятий, организаций и учреждений коммунального комплекса, имеющих на своем балансе теплоисточники, инженерные коммуникации и объекты жизнеобеспечения населения, а также 64 управляющие компании и 204 ТСЖ.

– В каждом районе еженедельно проходят заседания штабов с управляющими организациями и теплоснабжающими организациями, на которых будут рассматриваться вопросы по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы. Кроме того, в работе комиссий примут активное участие члены Общественного совета, за которыми, как и в прошлом году, будут закреплены объекты капитального ремонта и программы ТПиР, в том числе и объекты по концессионному соглашению. В целом подготовка теплотехнического комплекса города Ижевска ведется в соответствии с графиком, - констатировал Сергей Задорожный.

Администрации Ижевска удалось урегулировать и критическую ситуацию на котельной «Ижметмаша».

– В июле этого года возникла сложная ситуация, связанная с возможным срывом подготовки к отопительному сезону котельной АО «Буммаш-Энерго» - АО «Ижметмаш», - рассказал Сергей Задорожный. - С учетом возникновения угрозы жизни и здоровью жителей микрорайонов «Столичный» и «Буммаш» был введен режим ЧС, в том числе на объектах инженерной инфраструктуры. К сегодняшнему дню ситуация по подготовке котельной к зиме и строительству магистрального трубопровода стабилизировалась и объявлен режим повышенной готовности к предстоящему отопительному сезону вместо режима ЧС.

В настоящее время ООО «УКС» провел гидравлические испытания блокировочной тепловой сети, находящейся в собственности ООО «Бриз», и сейчас ведутся работы по устранению выявленных повреждений. Также решены все технические и организационные вопросы по строительству магистрального трубопровода протяженностью 1,2 км диаметром 800 мм от Ижевской ТЭЦ-2 - так называемой перемычки, которая позволит в полном объеме обеспечивать теплоснабжение микрорайонов «Буммаш» и «Столичный». И сегодня все работы там идут по графику.

Объемы предстоящего строительства участка теплотрассы от ТЭЦ-2 200 млн. рублей. Компания «Т Плюс» реализует этот проект за счет собственных средств. Ввести в строй новый участок тепломагистрали планируют до конца 2017 года, но это новое строительство, а значит, могут возникнуть непредвиденные осложнения. Поэтому энергетики договорились с городом, чтобы оборудование котельной «Ижметмаша», которая пока еще не выведена из схемы теплоснабжения Ижевска, было подготовлено к отопительному сезону, чтобы в случае необходимости она могла взять на себя часть нагрузки до запуска перемычки.

На сегодня готовы к подаче теплоносителя

Индустриальный – 88%

Октябрьский район – 70%

Первомайский – 65%

Устиновский – 57%

Ленинский – 50%

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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