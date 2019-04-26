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На этой неделе будет дан старт новому сезону в Парках Ижевска

25 апреля
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%d0%91%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd На этой неделе будет дан старт новому сезону в Парках Ижевска

– Практически год прошёл с момента основания нашей команды «Парки Ижевска». Мы с гордостью можем сказать, что вновь сделали парки привлекательными для горожан. Уверенно входим в летний сезон и смело смотрим в будущее. Для всех жителей нашего города мы подготовили множество приятных сюрпризов этим летом, о которых расскажем позже, а пока, уже в эту субботу, всех приглашаем на праздник в Летний сад! – сообщил Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького».

В грядущие выходные команда «Парки Ижевска» открывает сезон грандиозным праздником в Летнем саду им. М. Горького. Малышей и взрослых развеселят герои любимых мультфильмов, пройдут мастер-классы, шоу-программа, а также розыгрыш призов от друзей «Парков Ижевска». Главный приз – электромобиль! В этот день в Летнем саду начнут работать любимые аттракционы и откроется ярмарка хенд-мейда, где можно будет приобрести памятные сувениры.

Начало праздника в 12.00. Приглашаются все желающие!

Уже 1 мая фан-зона в парке им. Кирова откроет свои двери для каждого. Вход на площадку будет бесплатным. Трансляции спортивных событий, праздники и детская площадка с футбольным полем – это и многое другое ждёт посетителей парка им. Кирова и фан-зоны в частности.

5 мая отпразднуем открытие первого сезона на площадке «Сети парк» (скейт-парк напротив 1-го корпуса УдГУ). Всех гостей ждёт развлекательная программа, спортивные состязания и показательные выступления по PumpTrack, BMX, StreetBall. Гвоздём программы станет выступление ижевской кавер-группы FM.

12 мая всех приглашаем на традиционный субботник в парке им. Кирова. Вместе с нашими гостями поможем парку стать ещё красивее и чище. В этот день всех пришедших ждёт праздник и выступление артистов, а самые трудолюбивые получат призы и подарки от команды «Парки Ижевска» и наших друзей. Также состоится награждение победителей акции #ЧистоПоУдмуртски.

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