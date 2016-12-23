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На елку в Москву!

9 декабря
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Билет на елку в Кремле - подарок за победу в районном конкурсе семей.

Img 0032 На елку в Москву!

24 декабря четвероклассница Люба Косолапова из одноименной деревни Киясовского района отправится в Москву на кремлевскую елку.

Рябушка из сказки - во дворе

Первая сказка, которую читают каждому ребенку,– про курочку Рябу. Это неспроста. Во всех деревенских дворах в свое время были свои курочки рябы. Когда мама Ирина Анатольевна называла курицу Рябушкой, дочка Люба так же ее называла.

А еще в хозяйстве Косолаповых были коровы, телята, поросята. Совсем кроха, Люба кормила через забор бычков: они слизывали травинки с ее руки.

В три года Любаша просила маму взять ее на дойку. Ирина Анатольевна дочку брала, но только тогда, когда кто-то из сыновей мог присмотреть за малышкой, пока она, мама, доит: корова непредсказуема.

Вместе с братом Степой Люба кормила крольчат. Ходила к дяде Роме кормить козленка и ягушку – ягненка. Еще малышкой Любаша легко узнавала на картинках в книгах то, что видела в жизни: и курочку, и козленка…

Ирина Анатольевна позаботилась о том, чтобы в доме были хорошие книги. Как ей это удалось? В Косолапове не то, что книжного магазина – даже школы нет. Ирина Анатольевна нашла выход: заказывала издания через «Мир книги».

Что-то навязывать детям она не любит. Просто старается вести за собой. Дети видят, что мама читает, и им любопытно: о чем книга?

Во втором классе Люба не была отличницей, а читать любила. Самостоятельная, она и домашние задания выполняла без маминых подсказок. И, когда поняла, что может учиться на пятерки, прибавила стараний и в третьем классе стала отличницей.

Ее брат Степа, средний сын Косолаповых, в книгах разборчив. Далеко не каждое издание его увлечет. По вечерам он обычно на глазах у родителей, в чем-нибудь помогает отцу. А тут его потеряли: целый вечер Степу не видно. Ирина Анатольевна обнаружила сына в своей спальне: он увлеченно читал книгу. Даже спать не пошел, пока не дочитал.

Старший сын Женя тоже на книгах вырос (Ирина Анатольевна начала выписывать книги вскоре после его рождения). Удивительно ли, что, когда в районе стали проводить конкурсы на самую читающую семью, то в одном из них в победители вышли Косолаповы?!

Свой пруд

Читать они успевали даже при огромном подсобном хозяйстве. Еще лет шесть назад держали 3 коровы, 20 поросят. 10 поросят брали на лето, откармливали, а осенью продавали мясо и снова брали 10 поросят – откормить к весне. А еще огород, теплица…

– Когда же вы готовили еду для себя? – спрашиваю.

– У нас кто раньше придет, тот и готовит. Бывало и так, что старший сын Женя, когда жил с нами (сейчас у него своя семья), говорил: «Мама, ты готовь, а я покормлю скотину».

Несколько лет назад у Ивана Ивановича, мужа Ирины Анатольевны, и его брата Романа Ивановича было крестьянско-фермерское хозяйство: обрабатывали 1000 гектаров земли, взятой в аренду. Главой этого хозяйства тогда был Иван Георгиевич Косолапов, отец Ивана.

Труд тяжелый, братья надорвали спины, и от аренды земли пришлось отказаться. Новое место работы Иван Иванович создал сам: стал коптить скумбрию, солить сельдь. Брат ему в этих делах помогает.

В деревне Косолапове много родников и прудов. Один из прудов разделяет улицы, их в деревне всего две. В уходящем году Иван Иванович Косолапов создал за деревней свой пруд: тут и экскаватор поработал, и бульдозер. В новый пруд запустил мальков карпа. В будущем, возможно, станет приглашать сюда туристов на рыбную ловлю.

Косолаповы-младшие, если столкнутся с трудностями, тоже выход придумают. Евгений, ему сейчас 21 год, узнал о том, что у него аллергия на пыль, только тогда, когда начал учиться в строительном техникуме. Хотел стать мастером сухих работ, а пришлось устроиться продавцом в магазин. Родители уверены: Евгений еще продолжит учебу, поступит в вуз.

Основал Косолапов

Степа, ему 13 лет, в первый раз сел за руль ЗИЛа в…3 года: на его маленькие ручки тогда положил свои большие руки отец Иван Иванович. В 10 лет Степан распилил бензопилой машину (!) дров. Когда нужно было пилить деревья в лесу, дедушка Иван Георгиевич Косолапов брал его с собой – на участки, где не опасно, и Степа обрезал у деревьев сучки.

В обществе дискутируют о том, надо ли привлекать детей к физическому труду, например, к мытью пола в классе. Ирине Анатольевне такие дискуссии не понятны. Посильным трудом под присмотром взрослых ребенок, конечно же, должен заниматься. Сама она с 3-го класса работала в учебно-производственной бригаде. На заработанные деньги вместе с другими школьниками ездила в Ленинград, Киев, Одессу… Муж Иван, когда ему было лет 10-11, пас совхозных телят. Старший из троих детей, он сам зарабатывал себе на школьную форму.

– Ваша фамилия, - говорю, - совпадает с названием деревни. Означает ли это, что основал ее ваш прапрадед?

– Так оно и было, - подтверждает Ирина Анатольевна. – Прапрадед поселился здесь в 1864 году. Он был крестьянином-единоличником, его сын участвовал в гражданской войне. Но больше ничего мы о прапрадеде не знаем. А прадед Егор Николаевич Косолапов – человек в районе известный. Его еще называли Георгием, поэтому сына Ивана записали Георгиевичем. Егор Николаевич прошел всю Великую Отечественную войну, а когда вернулся, работал сначала механизатором, потом управляющим отделением № 4 совхоза «Яжбахтинский» Киясовского района. Через годы в этой же должности работал его сын Иван Георгиевич, а в середине девяностых годов - его внук, мой муж Иван Иванович Косолапов. А мой дедушка Яков Трофимович Бараневских в войну пропал без вести. Удалось только выяснить, что воевал он в составе элитного отряда военно-морской пехоты, прорывал блокаду Ленинграда.

Ответили легко

При столь мощных родовых корнях Косолаповы всегда интересовались историей района. В 2016 году Киясовский район отметил 90-летие. Прошел конкурс среди семей: кто лучше знает историю родного района? Были и другие задания. На вопросы викторины по истории Косолаповы ответили легко. Показали и хорошее знание кино. А еще было задание – накрыть стол. Семья достала из погреба соленья, варенья, компоты, украсила стол курочкой Рябой, фигурками дедки и бабки (эти куклы Ирина Анатольевна сшила сама). На подведение итогов, правда, Косолапова не осталась – побежала на работу (сейчас она – глава сельской администрации МО «Первомайское», а тогда работала в сбербанке). Иван Иванович тоже в конкурсе не участвовал – в это время развозил рыбу. А дедушка Анатолий Яковлевич Бараневских был рядом с внуками-конкурсантами до конца.

За вечерним чаем Косолаповы, уже названные победителями районного конкурса семей, все еще эмоционально разогретые, обсуждали свои недостатки, думали о том, в чем можно было проявить себя лучше. 30 ноября их – в числе победителей районных конкурсов – пригласили на сцену Удмуртской государственной филармонии. Косолаповы вышли ввосьмером: рядом стояли Ирина Анатольевна, Иван Иванович, их дети, Полина (Женина жена), дедушка Анатолий Яковлевич и его спутница жизни Тамара Филипповна Севрюгина. Это были такая красота и такая мощь!

Вернувшись из Ижевска в деревню Косолапово, семья решила: «Будем и в других конкурсах участвовать!».

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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