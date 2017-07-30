Встреча с жителями состоялась сегодня во время визита в район руководителя республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Сейчас на дороге М7 ведутся плановые работы на участке между Можгой и Алнашами, которые продлятся до 20 октября. Объездная дорога не предусмотрена, на дороге нередко скапливается пробка. Объезжая пробку по близлежащим населённым пунктам, водители разрушают просёлочные дороги.
Рководитель Миндортранса Алексей Горбачев сообщил, что с 31 июля на федеральной трассе начнут работать мобильные пункты весового контроля (на участках около Асановского техникума и на повороте на Грахово), чтобы пресечь движение большегрузных автомобилей по сельским дорогам.
На будущий год запланирован ремонт дороги общей протяжённостью 6,5 км из Алнаш до Кибьи. Первоначальная стоимость проекта составила 164 млн рублей. По мнению руководителя Удмуртской Республики, цена завышена. В связи с чем, врио Главы УР поручил Миндортрансу пересмотреть стоимость объекта и найти возможность удешевления.
«У нас очень плохие дороги, особенно сельские. Но тратить 160 млн рублей на 6 км дорожного покрытия на селе – непозволительная роскошь для нас и неэффективное использование бюджетных средств, - подчеркнул Александр Бречалов. – Считаю, что резервы сэкономить и найти оптимальное решение по снижению стоимости проекта у нас есть».
Напомним, что дорожники переходят на новый формат работы по формированию титульного списка по ремонту дорог «5-3-2», позволяющий сформировать перечень неотложных дорожных работ по каждому из муниципалитетов и в целом по Удмуртии. Муниципалитеты сами предлагают приоритетных список дорог, требующих ремонта: пять - местного значения, три – межмуниципального и два дорожных инфраструктурных объекта.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.