Главная » Общество » На дорогах в Алнашском районе с 31 июля начнут работать пункты весового контроля

На дорогах в Алнашском районе с 31 июля начнут работать пункты весового контроля

29 июля
0

Жители Алнашского района пожаловались Александру Бречалову на большегрузные автомобили, которые разбивают сельские дороги.

Nik 8228 (large) На дорогах в Алнашском районе с 31 июля начнут работать пункты весового контроля

Встреча с жителями состоялась сегодня во время визита в район руководителя республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сейчас на дороге М7 ведутся плановые работы на участке между Можгой и Алнашами, которые продлятся до 20 октября. Объездная дорога не предусмотрена, на дороге нередко скапливается пробка. Объезжая пробку по близлежащим населённым пунктам, водители разрушают просёлочные дороги.

Рководитель Миндортранса Алексей Горбачев сообщил, что с 31 июля на федеральной трассе начнут работать мобильные пункты весового контроля (на участках около Асановского техникума и на повороте на Грахово), чтобы пресечь движение большегрузных автомобилей по сельским дорогам.

На будущий год запланирован ремонт дороги общей протяжённостью 6,5 км из Алнаш до Кибьи. Первоначальная стоимость проекта составила 164 млн рублей. По мнению руководителя Удмуртской Республики, цена завышена. В связи с чем, врио Главы УР поручил Миндортрансу пересмотреть стоимость объекта и найти возможность удешевления.

«У нас очень плохие дороги, особенно сельские. Но тратить 160 млн рублей на 6 км дорожного покрытия на селе – непозволительная роскошь для нас и неэффективное использование бюджетных средств, - подчеркнул Александр Бречалов. – Считаю, что резервы сэкономить и найти оптимальное решение по снижению стоимости проекта у нас есть».

Напомним, что дорожники переходят на новый формат работы по формированию титульного списка по ремонту дорог «5-3-2», позволяющий сформировать перечень неотложных дорожных работ по каждому из муниципалитетов и в целом по Удмуртии. Муниципалитеты сами предлагают приоритетных список дорог, требующих ремонта: пять - местного значения, три – межмуниципального и два дорожных инфраструктурных объекта.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Потомки ижевских мастеровых, объединяйтесь!
29 июля
В Удмуртии новая общественная организация восстановит забытые страницы истории...
Труд, фермеры и пруд
29 июля
Вопросы эффективного использования водоемов обсудила Общественная палата Удмуртии...
Новое поколение выбирает «Форсаж»!
29 июля
Молодые энергетики на традиционном международном форуме обсудили будущее России...
Из «медвежьего угла» - в цифровую эру
29 июля
Республика вложит 10 миллионов в обеспечение сотовой связью и Интернетом отдаленных сел и деревень...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо