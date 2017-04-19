Главная » На дорогах Ижевска вводится временное ограничение движения транспорта

На дорогах Ижевска вводится временное ограничение движения транспорта

19 апреля
0
%d0%ad%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%b0 На дорогах Ижевска вводится временное ограничение движения транспорта

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о введении ограничений движения транспорта.

27 и 28 апреля, а также 9 и 28 мая в связи с проведением районных легкоатлетических эстафет "Дружба" на автомобильных дорогах города Ижевска вводится временное ограничение движения транспортных средств.

27 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам на территории Первомайского, Индустриального, Устиновского и Октябрьского районов города Ижевска:

с 12 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице 40 лет Победы (от улицы Моторная до улицы Ленина);

с 10 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице 10 лет Октября (от улицы 9 Января до улицы 40 лет Победы);

с 12 часов до окончания мероприятия по проезду от улицы Песочная (на участке от здания №8 улицы Кирова до здания №3 корп. 23 по улице Песочная (здание УФМС России по УР) до стадиона "Купол" (улица Кирова 6).

28 апреля также вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам на территории Ленинского района города Ижевска:

с 11 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице Вараксинский бульвар (от улицы Шабердинский тракт до улицы Прудовая).

9 мая временное ограничение движения транспортных средств вводится на территории Ленинского района города Ижевска:

с 11 часов 30 минут до окончания мероприятия

по улице Пушкинской (от пер. Широкий до улицы Красногеройская);

по улице Красногеройская (от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров);

по улице Коммунаров (от улицы Красногеройская до улицы Лихвинцева);

по улице Лихвинцева (от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская).

28 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам местного значения города Ижевска:

с 10 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице Чайковского, улице Шевченко, дороге в мкр. "Н.Парники".

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие.

Уважаемые водители, будьте внимательны, выполняйте требования временных дорожных знаков, заранее выбирайте маршруты объезда.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо