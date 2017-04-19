Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о введении ограничений движения транспорта.
27 и 28 апреля, а также 9 и 28 мая в связи с проведением районных легкоатлетических эстафет "Дружба" на автомобильных дорогах города Ижевска вводится временное ограничение движения транспортных средств.
27 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам на территории Первомайского, Индустриального, Устиновского и Октябрьского районов города Ижевска:
с 12 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице 40 лет Победы (от улицы Моторная до улицы Ленина);
с 10 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице 10 лет Октября (от улицы 9 Января до улицы 40 лет Победы);
с 12 часов до окончания мероприятия по проезду от улицы Песочная (на участке от здания №8 улицы Кирова до здания №3 корп. 23 по улице Песочная (здание УФМС России по УР) до стадиона "Купол" (улица Кирова 6).
28 апреля также вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам на территории Ленинского района города Ижевска:
с 11 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице Вараксинский бульвар (от улицы Шабердинский тракт до улицы Прудовая).
9 мая временное ограничение движения транспортных средств вводится на территории Ленинского района города Ижевска:
с 11 часов 30 минут до окончания мероприятия
по улице Пушкинской (от пер. Широкий до улицы Красногеройская);
по улице Красногеройская (от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров);
по улице Коммунаров (от улицы Красногеройская до улицы Лихвинцева);
по улице Лихвинцева (от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская).
28 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим автомобильным дорогам местного значения города Ижевска:
с 10 часов 30 минут до окончания мероприятия по улице Чайковского, улице Шевченко, дороге в мкр. "Н.Парники".
На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие.
Уважаемые водители, будьте внимательны, выполняйте требования временных дорожных знаков, заранее выбирайте маршруты объезда.
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