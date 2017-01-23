В Удмуртском государственном университете продолжается кампания по выборам ректора. 20 января завершился ее первый этап — выдвижение кандидатур на должность ректора, сообщает пресс-служба вуза.
В комиссию по проведению выборов поступило 56 протоколов о выдвижении кандидатов на должность ректора УдГУ от Ученого совета университета, ученых советов институтов, советов филиалов УдГУ, кафедр, студенческого совета и иных структурных подразделений вуза.
Согласно представленным протоколам кандидатами на должность ректора выдвинуты:
Байметов Владимир Александрович, к.псих.н., ректор Автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования»;
Боткин Игорь Олегович, д.э.н., профессор, зам. директора Института нефти и газа имени М. С. Гуцериева по научной работе, д.э.н.;
Васильева Галина Николаевна, к.э.н., директор многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ;
Леонов Николай Ильич, д.псих.н., профессор, зав.кафедрой социальной психологии и конфликтологии ИППСТ;
Меньшиков Игорь Викторович, д.б.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям, зав. кафедрой иммунологии и клеточной биологии ИЕН;
Мерзлякова Галина Витальевна, д.и.н., профессор, ректор УдГУ.
До 25 января комиссия по выборам ректора проведет прием комплекта документов от каждого из кандидатов.
27 января члены комиссии проведут заседание, на котором рассмотрят эти документы, сформируют проект списка кандидатур. Также будет определен проект квот делегатов на конференцию работников и студентов.
Фото: izhevskinfo.ru
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